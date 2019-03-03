Позволяет получать быстрый доступ к часто используемым папкам с помощью ссылок "Quick-Link's", поддерживает функцию drag&drop, работает с буфером обмена, поддерживает следующие типы папок: ZIP, FTP, сетевые, системные, ярлыки. Позволяет просматривать изображения, имеет встроенную "лупу". Может выделять в проводнике цветом различные типы файлов, фильтровать файлы и многое другое. Возможность экспорта в XLS, CSV, TXT, HTML. Имеет специальный режим предварительного просмотра файлов.

Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства. Многоязычный интерфейс.

SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети

Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов

iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно

Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства

FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный

Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается