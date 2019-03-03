Q-Dir для Windows

Q-Dir 7.46

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Описание Q-Dir 7.46Описание   Скачать Q-Dir 7.46СКАЧАТЬ (622 Кб) Скриншоты Q-Dir 7.46Скриншоты (5)   Статистика Q-Dir 7.46Статистика   Отзывы о Q-Dir 7.46Отзывы (22)  
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4.49 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства. Многоязычный интерфейс.

Позволяет получать быстрый доступ к часто используемым папкам с помощью ссылок "Quick-Link's", поддерживает функцию drag&drop, работает с буфером обмена, поддерживает следующие типы папок: ZIP, FTP, сетевые, системные, ярлыки. Позволяет просматривать изображения, имеет встроенную "лупу". Может выделять в проводнике цветом различные типы файлов, фильтровать файлы и многое другое. Возможность экспорта в XLS, CSV, TXT, HTML. Имеет специальный режим предварительного просмотра файлов.

Что нового в Q-Dir 7.46?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Q-Dir
Q-Dir
Q-Dir
Q-Dir
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 21 231
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе Q-Dir

Саша про Q-Dir 7.43 [15-02-2019]

Отличная программа!
Добавьте пожалуйста возможность назначать горячие клавиши.
(Копировать путь к файлу)
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SAM-SON про Q-Dir 7.34 [28-12-2018]

Сейчас на версии 7.31. Дико тупит, особенно при удаленнии чего-либо. Несколько секунд тратит на удаление несколько килобайтного файла. Попробую свежую версию.
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SAM-SON в ответ SAM-SON про Q-Dir 7.34 [30-12-2018]

НЕ знаю, что за причина, но после 6 версии, все 7 на компе стали тормозить. Откачу на предыдущую, попробую..
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SAM-SON в ответ SAM-SON про Q-Dir 7.34 [30-12-2018]

Поставил старую, 6.77 - все нормально работает. Что-то в 7 накрутили не то...
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46Николай64 про Q-Dir 7.12 [23-08-2018]

Подскажите, нужна прога с возможностью назначать папки
для копирования-перемещения файлов в виде панели с 50-100 адресов копирования-перемещения.
В Виндос утилите "копировать в папку"
"переместить в папку" не хватает памяти на несколько папок и панели с 10-50 назначаемыми адресами.
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Alemox про Q-Dir 7.03 [15-05-2018]

Он у меня не закрывается даже, потому что лучшая программа.
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artemmian про Q-Dir 6.10 [30-03-2015]

Нет фиксации вкладок, иногда слетает сессия (после перезапуска не помнит вкладки, папки , прочее, но можно записать все это в файл!) а так для рутинной офисной работы самое оно
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