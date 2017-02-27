Elcomsoft Phone Breaker - универсальный инструмент для извлечения данных пользователя из резервных копий устройств iOS, Windows Phone и BlackBerry, а также облачных сервисов iCloud и iCloud Drive.

Предоставляет доступ к адресным книгам, журналам звонков, архивам SMS, email и программ мгновенного обмена сообщениями, календарям, задачам и спискам дел, фотографиям, сообщениям голосовой почты и настройкам учетных записей пользователя. Извлекаются данные сторонних приложений, журнал посещённых веб-страниц и временные файлы, сохраненные в памяти устройств.

Скачать данные из iCloud без пароля можно с использованием маркера аутентификации, извлечённого из компьютера пользователя, жёсткого диска или его образа. Поддержка двухфакторной аутентификации позволяет скачивать данные из iCloud с активированной дополнительной защитой.

При помощи установленных в системе графических карт AMD или NVIDIA Phone Breaker гораздо быстрее восстанавливает пароли, защищающие резервные копии портативных устройств Apple и BlackBerry.

Особенности Elcomsoft Phone Breaker: