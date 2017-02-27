Elcomsoft Phone Breaker для Windows

Elcomsoft Phone Breaker 6.40

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Описание Elcomsoft Phone Breaker 6.40Описание   Скачать Elcomsoft Phone Breaker 6.40СКАЧАТЬ (44,83 Мб) Скриншоты Elcomsoft Phone Breaker 6.40Скриншоты (9)   Статистика Elcomsoft Phone Breaker 6.40Статистика   Отзывы о Elcomsoft Phone Breaker 6.40Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Elcomsoft Phone Breaker - универсальный инструмент для извлечения данных пользователя из резервных копий устройств iOS, Windows Phone и BlackBerry, а также облачных сервисов iCloud и iCloud Drive.

Предоставляет доступ к адресным книгам, журналам звонков, архивам SMS, email и программ мгновенного обмена сообщениями, календарям, задачам и спискам дел, фотографиям, сообщениям голосовой почты и настройкам учетных записей пользователя. Извлекаются данные сторонних приложений, журнал посещённых веб-страниц и временные файлы, сохраненные в памяти устройств.

Скачать данные из iCloud без пароля можно с использованием маркера аутентификации, извлечённого из компьютера пользователя, жёсткого диска или его образа. Поддержка двухфакторной аутентификации позволяет скачивать данные из iCloud с активированной дополнительной защитой.

При помощи установленных в системе графических карт AMD или NVIDIA Phone Breaker гораздо быстрее восстанавливает пароли, защищающие резервные копии портативных устройств Apple и BlackBerry.

Особенности Elcomsoft Phone Breaker:

  • Поддерживает все смартфоны BlackBerry вплоть до BlackBerry 10 и все портативные устройства на платформе Apple iOS, включая iPhone, iPad и iPod Touch всех поколений и версий.
  • Двухфакторная аутентификация.
  • Извлечение информации из iCloud без логина и пароля
  • Поддерживается расшифровка Keychain.
  • Ускорение перебора на видеокартах AMD и NVIDIA обеспечивает быстрое восстановление паролей к защищенным паролем резервным копиям iPhone/iPod/iPad, устройств под управлением Windows Phone 8/8.1 и старых версий BlackBerry.
  • Работа ведется полностью в режиме offline и не требует установки Apple iTunes или BlackBerry Link.
  • Данные устройств Windows Phone извлекаются из "облачного" хранилища OneDrive при наличии логина и пароля от Microsoft Account.
  • Поддерживается до 8 графических адаптеров AMD и NVIDIA, включая NVIDIA GeForce GTX 400/500/600/700/800/900 серий и AMD Radeon HD 4800, 5000, 6000, 7000 и R7/R9 серий.
  • Атаки по словарю с использованием различных словарных мутаций и комбинаций.
Скриншоты Elcomsoft Phone Breaker:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4995 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 727
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Внешние устройства

Отзывы о программе Elcomsoft Phone Breaker

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