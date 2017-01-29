Moborobo - менеджер для управления содержимым Android- и iOS-устройств прямо с экрана Вашего настольного компьютера с операционной системой Windows. Теперь просто подключив свой девайс к ПК через USB-соединение или по Wi-Fi-сети, Вы получите полный доступ к файлам, приложениям и службам смартфона или планшета через персональный компьютер.

В главном окне приложения Вы увидите модель подключенного устройства, его операционную систему и версию прошивки, уровень заряда батареи, объем свободной и занятой памяти, а также другую полезную информацию о Вашем девайсе. Набор доступный опций достаточно разнообразен: тут можно читать SMS/MMS-сообщения, отредактировать книгу контактов, установить новые приложения и игры из Google Play или App Store, удалить (деинсталлировать) ненужные программы, посмотреть имеющиеся картинки и фотографии с камеры, посмотреть и послушать видео/аудио ролики и др.

Очень удобно, что в Moborobo можно создавать резервные копии адресных книг, SMS-ок и приложений, что пригодится при переносе информации на другие устройства или восстановлении данных при сбоях. Кроме того, есть тут полноценный файловый менеджер, оптимизатор дискового пространства для очистки памяти от мусорных файлов, режим просмотра экрана Android/iOS-устройства через интерфейс программы и др.

Пользоваться Moborobo легко и удобно, трудностей с освоением функционала не возникнет даже у неопытных пользователей.