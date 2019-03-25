Total Commander 9.22
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается
FAR Manager 3.0 build 5354
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный
DOS Navigator 1.51
DOS Navigator - многооконный файл-менеджер с поддержкой архивов. Есть подсветка файлов различными цветами для расширений, Temp - диск., калькулятор, терминал, Cd
iFunBox 4.0
iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно
Double Commander 0.9.1
Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов
UltraCopier 1.6.0.2
UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной