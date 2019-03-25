WinNc 8.5.0.0

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2.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 2.33 из 5

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5 WinNc - многофункциональный файловый менеджер, использующий те же функции клавиатуры и мыши, что и известной DOS файловый менеджер Norton Commander. Имеет два окна, функционирующих независимо друг от друга, и в которых можно получить доступ к информации на жестких дисках и FTP серверах. Можно подключиться к любому серверу и свободно скачивать и закачивать на него нужные файлы. Приложение может стать неплохой заменой проводнику Windows. Предлагает стандартное и расширенное управление файлами. Особенности программы: Выбор визуальной темы и схемы WinNc

Изменение стиля вкладок

Изменение стиля прорисовки панелей

Запуск нескольких экземпляров программы

Работает со всеми популярными форматами

Встроенный FTP клиент

Отображение скорости копирования и перемещения файлов

Запись CD/DVD

Просмотрщик графических файлов

Сжатие данных

Проигрывает ролики и MP3 файлы

Конвертирование файлов формата WAV в MP3

Отображение системной информации

и многое другое Что нового в WinNc 8.5.0.0?

Исправлены ошибки

ТОП-сегодня раздела "Файловые менеджеры" Total Commander 9.22 Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается FAR Manager 3.0 build 5354 FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный DOS Navigator 1.51 DOS Navigator - многооконный файл-менеджер с поддержкой архивов. Есть подсветка файлов различными цветами для расширений, Temp - диск., калькулятор, терминал, Cd iFunBox 4.0 iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно Double Commander 0.9.1 Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов UltraCopier 1.6.0.2 UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной