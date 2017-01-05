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PC Win Booster Free 9.6.3.691
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4.43 из 5, всего оценок - 7
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- Рейтинг программы - 4.43 из 5
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PC Win Booster Free - приложение для оптимизации компьютеров под управлением Windows, позволяющее пользователю сохранять систему чистой, стабильной и быстрой.
В программе можно выполнить следующие операции:
- удаление информации, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.
- возврат к прежнему состоянию (до изменений в системном реестре), если это необходимо.
- очистка от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой.
- удаление временных данных браузера (кэш).
- удаление ярлыков, которые ссылаются на неправильное расположение.
- мгновенная очистка Корзины.
- корректная деинсталляция поврежденных приложений.
- быстрое выполнение резервного копирования как реестра, так и всей системы.
- восстанавление системных файлов и реестра Windows в начальное состояние (до момента выполнения чистки).
- планирование, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.
- удаление неиспользуемых и пустых папок.
- дефрагментация жестких дисков.
- удаление дубликатов файлов.
- исправление критических ошибок и уязвимостей.
- общая оптимизация компьютера.
- оптимизация процессов Windows.
- поиск вредоносных объектов в автозагрузке.
PC Win Booster Free обладает простым и понятным интерфейсом, позволяя поддерживать ПК в оптимальном состоянии даже неопытным пользователям.
|Скриншоты PC Win Booster:
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