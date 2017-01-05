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5 PC Win Booster Free - приложение для оптимизации компьютеров под управлением Windows, позволяющее пользователю сохранять систему чистой, стабильной и быстрой. В программе можно выполнить следующие операции: удаление информации, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.

возврат к прежнему состоянию (до изменений в системном реестре), если это необходимо.

очистка от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой.

удаление временных данных браузера (кэш).

удаление ярлыков, которые ссылаются на неправильное расположение.

мгновенная очистка Корзины.

корректная деинсталляция поврежденных приложений.

быстрое выполнение резервного копирования как реестра, так и всей системы.

восстанавление системных файлов и реестра Windows в начальное состояние (до момента выполнения чистки).

планирование, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.

удаление неиспользуемых и пустых папок.

дефрагментация жестких дисков.

удаление дубликатов файлов.

исправление критических ошибок и уязвимостей.

общая оптимизация компьютера.

оптимизация процессов Windows.

поиск вредоносных объектов в автозагрузке. PC Win Booster Free обладает простым и понятным интерфейсом, позволяя поддерживать ПК в оптимальном состоянии даже неопытным пользователям. PC Win Booster для Windows