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SoundCloud для Android

SoundCloud 2016.12.15 для Android

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Описание SoundCloud 2016.12.15 для AndroidОписание   Скачать SoundCloud 2016.12.15 для AndroidСКАЧАТЬ (26,25 Мб) Скриншоты SoundCloud 2016.12.15 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика SoundCloud 2016.12.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о SoundCloud 2016.12.15 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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SoundCloud - отличное приложение для всех меломанов, которое откроет Вам новую музыку, жанры, направления, композиции и исполнителей. Тут Вы сможете послушать как уже известные треки, так и познакомиться с набирающей популярность музыкой. Есть возможность выбрать отдельные жанры (поп, рок, джаз электро и т.д.), подписываться на ленты друзей, слушать подкасты, комедийные передачи, новости и многое другое. Ну а понравившиеся песни удобно добавлять в список избранного и быстро получать к ним доступ, слушая через Wi-Fi или мобильное соединение.

В целом, где бы Вы ни находились и что бы ни делали, SoundCloud позволит наслаждаться любимой музыкой, где каждый пользователь найдет что-то интересное для себя.

Скриншоты SoundCloud:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе SoundCloud

Admin

Отзывов о программе SoundCloud 2016.12.15 для Android пока нет, можете добавить...

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