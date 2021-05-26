Pulsar Music Player для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 822 | Статистика
Размер:5,41 Мб
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Pulsar – интуитивно понятный, легкий и полнофункциональный музыкальный проигрыватель для Android, который поддерживает стандартные типы музыкальных файлов, включая mp3, aac, flac, ogg, wav и т.д.

Основные возможности:

  • Эффектный пользовательский интерфейс и анимация с материальным дизайном.
  • Возможность упорядочивать и воспроизводить музыку по альбомам, исполнителям, каталогам и жанрам.
  • Автоматическое скачивание и отображение обложки альбома и изображения исполнителя.
  • Интеллектуальные списки воспроизведения с самыми популярными, недавно использованными и новыми добавленными записями.
  • Быстрый поиск по альбомам, исполнителям и песням.
  • Поддержка воспроизведения без интервалов.
  • Поддержка редактирования тэга ID3.
  • Отображение текста песен.
  • Эквалайзер.
  • Разнообразные цветные темы.
  • Поддержка ChromeCast.
  • Скробблинг (Last.fm scrobble).
  • Таймер засыпания и т.д.
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Отзывы о программе Pulsar Music Player

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