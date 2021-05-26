Pulsar Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rhythm Software
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 822 | Статистика
|Размер:
|5,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Pulsar – интуитивно понятный, легкий и полнофункциональный музыкальный проигрыватель для Android, который поддерживает стандартные типы музыкальных файлов, включая mp3, aac, flac, ogg, wav и т.д.
Основные возможности:
- Эффектный пользовательский интерфейс и анимация с материальным дизайном.
- Возможность упорядочивать и воспроизводить музыку по альбомам, исполнителям, каталогам и жанрам.
- Автоматическое скачивание и отображение обложки альбома и изображения исполнителя.
- Интеллектуальные списки воспроизведения с самыми популярными, недавно использованными и новыми добавленными записями.
- Быстрый поиск по альбомам, исполнителям и песням.
- Поддержка воспроизведения без интервалов.
- Поддержка редактирования тэга ID3.
- Отображение текста песен.
- Эквалайзер.
- Разнообразные цветные темы.
- Поддержка ChromeCast.
- Скробблинг (Last.fm scrobble).
- Таймер засыпания и т.д.
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Admin
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