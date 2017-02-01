XYplorer для Windows

XYplorer Free 17.50.0200

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Описание XYplorer Free 17.50.0200Описание   Скачать XYplorer Free 17.50.0200СКАЧАТЬ (3,46 Мб) Скриншоты XYplorer Free 17.50.0200Скриншоты (8)   Статистика XYplorer Free 17.50.0200Статистика   Отзывы о XYplorer Free 17.50.0200Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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XYplorer - продвинутый файловый менеджер, который внешне напоминает стандартный Проводник Windows, но имеет множество дополнительных функций и инструментов для удобной работы с файлами. Особенностью этого менеджера является поддержка мультивкладок - откройте столько окошек, сколько Вам нужно, и быстро переключайтесь между ними.

Приложение имеет гибкие настройки и может быть полностью адаптировано под личные предпочтения пользователя для наиболее комфортной навигации по своим дискам, папкам и файлам. Кроме обычных возможностей Проводника Windows, тут достаточно удобный поиск, есть опции просмотра мультимедийных файлов, множество фильтров, настраиваемая панель управления, кнопки копирования/вставки, отката изменений, инструменты сравнения и переименования файлов, а также множество других полезных функций. Помимо всего, программа умеет "видеть" в своем интерфейсе и подключенные внешние устройства: флешки, планшеты, смартфоны, цифровые камеры и т.к.

В целом, XYplorer понравится тем пользователям, которые предпочитают работать в Проводнике (а не двухпанельных менеджерах), при этом получив в свое распоряжение дополнительные инструменты управления файлами. Стоит также отметить, что программа реализована как в обычной установочной версии, так и портативном варианте, что позволяет ее запускать со съемного носителя на любом компьютере.

Что нового в XYplorer Free 17.50.0200?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты XYplorer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 643
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе XYplorer

Коржик про XYplorer Free 17.00.0200 [29-09-2016]

Круть! Цветовые фильтры- очень удобно! скорость- выше всяких похвал.
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LORD WEIDER 2015 про XYplorer Free 16.10.0200 [07-01-2016]

If you have not registered yet, the download runs as 30-day trial version free of charge.
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blackwood про XYplorer Free 15.80.0200 [27-10-2015]

Хороший файловий менеджер, великі можливості по налаштуванню. XYplorer 15.80.0200 - ця версія Про, фришна XYplorer Free 15.80.0100
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