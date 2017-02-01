XYplorer - продвинутый файловый менеджер, который внешне напоминает стандартный Проводник Windows, но имеет множество дополнительных функций и инструментов для удобной работы с файлами. Особенностью этого менеджера является поддержка мультивкладок - откройте столько окошек, сколько Вам нужно, и быстро переключайтесь между ними.

Приложение имеет гибкие настройки и может быть полностью адаптировано под личные предпочтения пользователя для наиболее комфортной навигации по своим дискам, папкам и файлам. Кроме обычных возможностей Проводника Windows, тут достаточно удобный поиск, есть опции просмотра мультимедийных файлов, множество фильтров, настраиваемая панель управления, кнопки копирования/вставки, отката изменений, инструменты сравнения и переименования файлов, а также множество других полезных функций. Помимо всего, программа умеет "видеть" в своем интерфейсе и подключенные внешние устройства: флешки, планшеты, смартфоны, цифровые камеры и т.к.

В целом, XYplorer понравится тем пользователям, которые предпочитают работать в Проводнике (а не двухпанельных менеджерах), при этом получив в свое распоряжение дополнительные инструменты управления файлами. Стоит также отметить, что программа реализована как в обычной установочной версии, так и портативном варианте, что позволяет ее запускать со съемного носителя на любом компьютере.