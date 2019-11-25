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FreeCommander XE 2019 build 790/804 beta
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4.60 из 5, всего оценок - 10
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- Рейтинг программы - 4.60 из 5
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FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером. Эта программа легка в освоении и использовании, и послужит отличной альтернативой стандартному проводнику Windows и другим менеджерам файлов. Функционал инструмента разнообразен, что даст возможность управлять всеми процессами на ПК.
Основные особенности менеджера:
- Двухпанельная технология - горизонтальная и вертикальная.
- Интерфейс с вкладками.
- Полный доступ к Рабочему столу.
- Опциональное дерево каталогов для каждой панели.
- Встроенный файловый просмотрщик в шестнадцатеричном, двоичном, текстовом или в формате изображения.
- Просмотр файлов и эскизов работает и внутри архивов.
- Встроенная работа с архивами: ZIP (чтение, запись).
- Работа с вложенными архивами.
- Плагины для других архивов (RAR, 7z, ...).
- Открытый вид - бесструктурный вид для файлов и каталогов.
- Синхронный просмотр.
- Легкий доступ к системным каталогам, панели управления, рабочему столу и пеню Пуск.
- Копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и каталогов (с возможность выбора исполнителя операции - Windows или FreeCommander).
- Перетаскивание
- Поиск файлов (также внутри архивов).
- Составление и проверка контрольных сумм MD5.
- Уничтожение файлов.
- Инструмент группового переименования.
- Свойства файлов и контекстное меню.
- Вычисление размера каталога.
- Сравнение каталогов.
- Синхронизация каталогов.
- Изменение даты и атрибутов файла
- Избранные каталоги / программы
- Файловые фильтры (возможны регулярные выражения) для отображения и файловых операций
- Заданные пользователем колонки для подробного просмотра
- Командная консоль DOS
- Быстрый просмотр, поиск, фильтр, запуск.
- Скриншоты.
- Все ярлыки определимы.
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Отзывы о программе FreeCommander XE
Сурен про FreeCommander XE 2018 (release 790) [25-10-2019]
Красиво, удобно .Использую для фтп. Филезила надоела
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P2F про FreeCommander XE 2018 (release 770) [03-10-2018]
Я писал выше, что FreeCom Лучший. Если автор встроит в него поддержку плагинов TotalCom, FC будет самым, самым лучшим шеллом всех времен.
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Бурик Борисович про FreeCommander XE 2017 (release 740) [09-02-2017]
Старая версия программы мне больше нравится, она удобнее, но она не подходит для 7 – когда пытаешься переименовать что то программа долго думает.
В новой версии гораздо удобнее делать скриншоты окон.
Есть в программе быстрый фильтр файлов и каталогов – очень удобно.
Она совмещает в себе стандартный проводник Windows и полноценный двухпанельный файловый менеджер.
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hammer в ответ Бурик Борисович про FreeCommander XE 2018 (release 770) [17-03-2018]
в старой версии у меня иногда настройки интерфейса сбрасывались на дефолт, в новой такого нет
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TheAlbatraoz про FreeCommander XE 2017 (release 740) [23-01-2017]
Хорошая альтернатива Total Commander, но не может его полностью заменить.
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Vikt67 про FreeCommander XE 2015 (release 685) [21-09-2015]
Плавный и не загруженый интерфейс, который не давит на глаза! Приятно работать! Мой рейтинг: 1-тот же, 2- XYplorer, 3-FreeCommander, 4-ViewFD, 5-SpeedCommander, 6-Doublecmd и Q-Dir.
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