FreeCommander XE для Windows

FreeCommander XE 2019 build 790/804 beta

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Описание FreeCommander XE 2019 build 790/804 betaОписание   Скачать FreeCommander XE 2019 build 790/804 betaСКАЧАТЬ (8,68 Мб) Скриншоты FreeCommander XE 2019 build 790/804 betaСкриншоты (8)   Статистика FreeCommander XE 2019 build 790/804 betaСтатистика   Отзывы о FreeCommander XE 2019 build 790/804 betaОтзывы (10)  
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4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером. Эта программа легка в освоении и использовании, и послужит отличной альтернативой стандартному проводнику Windows и другим менеджерам файлов. Функционал инструмента разнообразен, что даст возможность управлять всеми процессами на ПК.

Основные особенности менеджера:

  • Двухпанельная технология - горизонтальная и вертикальная.
  • Интерфейс с вкладками.
  • Полный доступ к Рабочему столу.
  • Опциональное дерево каталогов для каждой панели.
  • Встроенный файловый просмотрщик в шестнадцатеричном, двоичном, текстовом или в формате изображения.
  • Просмотр файлов и эскизов работает и внутри архивов.
  • Встроенная работа с архивами: ZIP (чтение, запись).
  • Работа с вложенными архивами.
  • Плагины для других архивов (RAR, 7z, ...).
  • Открытый вид - бесструктурный вид для файлов и каталогов.
  • Синхронный просмотр.
  • Легкий доступ к системным каталогам, панели управления, рабочему столу и пеню Пуск.
  • Копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и каталогов (с возможность выбора исполнителя операции - Windows или FreeCommander).
  • Перетаскивание
  • Поиск файлов (также внутри архивов).
  • Составление и проверка контрольных сумм MD5.
  • Уничтожение файлов.
  • Инструмент группового переименования.
  • Свойства файлов и контекстное меню.
  • Вычисление размера каталога.
  • Сравнение каталогов.
  • Синхронизация каталогов.
  • Изменение даты и атрибутов файла
  • Избранные каталоги / программы
  • Файловые фильтры (возможны регулярные выражения) для отображения и файловых операций
  • Заданные пользователем колонки для подробного просмотра
  • Командная консоль DOS
  • Быстрый просмотр, поиск, фильтр, запуск.
  • Скриншоты.
  • Все ярлыки определимы.
FreeCommander XE
FreeCommander XE
FreeCommander XE
FreeCommander XE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 6 984
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе FreeCommander XE

Сурен про FreeCommander XE 2018 (release 790) [25-10-2019]

Красиво, удобно .Использую для фтп. Филезила надоела
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P2F про FreeCommander XE 2018 (release 770) [03-10-2018]

Я писал выше, что FreeCom Лучший. Если автор встроит в него поддержку плагинов TotalCom, FC будет самым, самым лучшим шеллом всех времен.
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Бурик Борисович про FreeCommander XE 2017 (release 740) [09-02-2017]

Старая версия программы мне больше нравится, она удобнее, но она не подходит для 7 – когда пытаешься переименовать что то программа долго думает.
В новой версии гораздо удобнее делать скриншоты окон.
Есть в программе быстрый фильтр файлов и каталогов – очень удобно.
Она совмещает в себе стандартный проводник Windows и полноценный двухпанельный файловый менеджер.
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hammer в ответ Бурик Борисович про FreeCommander XE 2018 (release 770) [17-03-2018]

в старой версии у меня иногда настройки интерфейса сбрасывались на дефолт, в новой такого нет
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TheAlbatraoz про FreeCommander XE 2017 (release 740) [23-01-2017]

Хорошая альтернатива Total Commander, но не может его полностью заменить.
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Vikt67 про FreeCommander XE 2015 (release 685) [21-09-2015]

Плавный и не загруженый интерфейс, который не давит на глаза! Приятно работать! Мой рейтинг: 1-тот же, 2- XYplorer, 3-FreeCommander, 4-ViewFD, 5-SpeedCommander, 6-Doublecmd и Q-Dir.
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