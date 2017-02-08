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50 подтягиваний. Будь сильнее для Android

50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для Android

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Описание 50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для AndroidОписание   Скачать 50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (15,62 Мб) Скриншоты 50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика 50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о 50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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50 подтягиваний. Будь сильнее - это специальный курс упражнений, благодаря которым вы сможете развить свою физическую силу и мускулатуру, постепенно увеличивая количество подтягиваний на турнике. Установив это приложение, вы получите личного тренера по подтягиваниям, который грамотно и динамично обучит вас всем необходимым тонкостям, начиная от разминки и заканчивая правильным захватом перекладины турника.

Приложение включает в себя следующий функционал:

  • 11 программ тренировок для различного уровня подготовки,
  • быстрая статистика - ваш текущий средний уровень подтягиваний, текущая программа, статус и медали,
  • функция напоминаний, чтобы не пропустить тренировку,
  • функция облачного хранения статистики для удобства хранения и переноса личной статистики
  • разминка перед тренировками
  • возможность смены программы при неудачной тренировке

Прежде чем приступить к тренировкам, нужно пройти тест, по результатам которого выбирается соответствующая программа. Тест заключается в том, чтобы определить какое максимальное количество подтягиваний за раз вы можете сделать. Обязательно не забывайте отдыхать - есть таймер для контроля времени перерыва: если по ощущениям этого времени будет недостаточно, то увеличивайте его при необходимости. Кроме того, соблюдайте режим правильного питания и здорового сна.

Данный курс рассчитан на максимум 50 подтягиваний. Конечно чтобы достичь таких результатов придется серьезно поработать, но это не фантастика, а вполне реальный показатель. С приложением 50 подтягиваний. Будь сильнее организация тренировок станет намного проще и продуктивнее: просто следуйте указаниям приложения и уже буквально через неделю Вы ощутите результат.

Что нового в 50 подтягиваний. Будь сильнее 2.4.2 для Android?
  • Добавлены достижения.
  • Исправлен баг в окончании уровня.
  • Исправлено время до следующей тренировки.
Скриншоты 50 подтягиваний. Будь сильнее:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 164
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт

Отзывы о программе 50 подтягиваний. Будь сильнее

Admin

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