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Jetpack Joyride для Android

Jetpack Joyride 1.9.19 для Android

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Описание Jetpack Joyride 1.9.19 для AndroidОписание   Скачать Jetpack Joyride 1.9.19 для AndroidСКАЧАТЬ (92,71 Мб) Скриншоты Jetpack Joyride 1.9.19 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Jetpack Joyride 1.9.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о Jetpack Joyride 1.9.19 для AndroidОтзывы (0)  
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Jetpack Joyride - увлекательная аркада для Android-смартфонов и планшетов, которая обладает захватывающим и динамичным геймплеем в сочетании с красочной графикой. Главный герой - парень по имени Барри с реактивным ранцем за плечами, который вихрем ворвался в секретную лабораторию и устроил самый настоящий разгром.

Множество хитроумных и смертельных препятствий ожидает его на пути, и пользователю придется приложить немало усилий, чтобы пробиться как можно дальше, не забывая собирать монетки, бонусы и всевозможные плюшки. Набирайте как можно больше очков, старайтесь избегать ловушек и улучшайте свой реактивный ранец, ведь во многом именно от его качеств зависит выживаемость главного героя, а остаться в живых будет очень не легко.

Скриншоты Jetpack Joyride:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 463
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Jetpack Joyride

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