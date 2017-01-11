Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения.
Программа позволяет пользователям управлять своей цифровой библиотекой, приобретать и добавлять цифровые копии игр, общаться с другими геймерами, транслировать свою игру, тестировать новые игры и др.
С помощью этого приложения вы всегда сможете найти игру себе по вкусу. В вашем распоряжении такие эксклюзивы как Battlefield, FIFA, Need for Speed, Titanfall, Sims, Dragon Age, Ведьмак, а также бесплатные игры в подарок от Origin.
Загрузка игр из сервиса невероятно быстрая, и не важно где вы находитесь: дома, на работе или в кофейне с доступом к беспроводному Интернету.
Для использования Origin нужно создать учетную запись, после чего будет предоставлена возможность приобретения игр, а также сохранения данных в облачном хранилище, с помощью которого он имеет возможность продолжать игру с места последнего сохранения и входить в систему с различных устройств.
Особенности программы:
- Большой выбор игр различных жанров и типов.
- Быстрая загрузка и установка игр.
- Раздел бесплатных игр.
- Возможность трансляции игры.
- Сетевая игра между пользователями Origin.
- Встроенный чат для обсуждения игр.
- Облачное хранилище для синхронизации игры между различными компьютерами.
- Интеграция с Facebook, PlayStation Network, Xbоx Live.
- Синхронизация с устройствами iOS и Android.