Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения.

Программа позволяет пользователям управлять своей цифровой библиотекой, приобретать и добавлять цифровые копии игр, общаться с другими геймерами, транслировать свою игру, тестировать новые игры и др.

С помощью этого приложения вы всегда сможете найти игру себе по вкусу. В вашем распоряжении такие эксклюзивы как Battlefield, FIFA, Need for Speed, Titanfall, Sims, Dragon Age, Ведьмак, а также бесплатные игры в подарок от Origin.

Загрузка игр из сервиса невероятно быстрая, и не важно где вы находитесь: дома, на работе или в кофейне с доступом к беспроводному Интернету.

Для использования Origin нужно создать учетную запись, после чего будет предоставлена возможность приобретения игр, а также сохранения данных в облачном хранилище, с помощью которого он имеет возможность продолжать игру с места последнего сохранения и входить в систему с различных устройств.

Особенности программы: