Gameplay Time Tracker - бесплатная программа, ведущая статистику вашего игрового времени. Показывает сколько времени вы тратите на свои любимые компьютерные игры.

Игры в программе определяются автоматически: создается описание (название, разработчик, иконка). Утилита будет полезна игрокам-любителям, которым интересно узнать, какая игра является главным потребителем их личного времени, хардкорным игрокам, которые желают помериться друг с другом общим временем прохождения сложных игр, и родителям юных игроков, которые хотят контролировать время, проводимое их детьми за играми на ПК.