Gameplay Time Tracker - бесплатная программа, ведущая статистику вашего игрового времени. Показывает сколько времени вы тратите на свои любимые компьютерные игры.
Игры в программе определяются автоматически: создается описание (название, разработчик, иконка). Утилита будет полезна игрокам-любителям, которым интересно узнать, какая игра является главным потребителем их личного времени, хардкорным игрокам, которые желают помериться друг с другом общим временем прохождения сложных игр, и родителям юных игроков, которые хотят контролировать время, проводимое их детьми за играми на ПК.
Что нового в Gameplay Time Tracker 3.1?
Добавлен экспорт всех приложений и статистики в файлы формата CSV (разделитель - запятая, экранирование кавычками).
Улучшено определение игр, установленных с помощью клиента платформы Steam™.
Добавлены периодические голосовые напоминания о продолжительности текущего сеанса игры, например, «You are playing for 1 hour» (отключено по-умолчанию). Сообщения произносятся на английском языке.
Круговая диаграмма игр теперь включает только игры из текущей выбранной группы.
Исправлены ошибки при конвертировании XML файлов пользователя.
Перевод интерфейса на болгарский язык.
Обновлен механизм локализации и утилита для локализации, заменен файл XML (единый словарь) на файлы RESOURCES (отдельные языки).
RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная
Отзывы о программе Gameplay Time Tracker
ivyl про Gameplay Time Tracker 1.2 [10-11-2011]
Версия 1.5.1 вылетает ПОСТОЯННО, по несколько раз на день. Автор вообще ее тестировал? Есс-но половина статистики не сохраняется. 3 | 2 | Ответить
Михаил про Gameplay Time Tracker 1.2 [17-08-2011]
Знание количества времени, которое проводишь за компьютерными играми, отнюдь не лишает нас возможности наслаждаться игровым процессом. Плюс, для кого-то данная программа может быть полезной в плане борьбы с прогрессирующей игровой зависимостью. 2 | 2 | Ответить
Sergey про Gameplay Time Tracker 1.2 [28-07-2011]
Удобное приложение. Еще попробовал сервис "Личное время" (http://manprogress.com/ru/services/personaltime/index.html), тоже понравился. Есть мобильная версия, значительно упрощает добавление дела через браузер смартфона 2 | 2 | Ответить