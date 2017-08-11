UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615 Описание СКАЧАТЬ ( 6,57 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 UFS Explorer Professional Recovery - набор профессиональных инструментов для восстановления данных, поддерживающих большое число файловых систем, операционных систем и различных типов накопителей: от простейших до сложных составных хранилищ (RAID-массивов различных уровней). Позволяет работать со сложными случаями потери данных на широком спектре файловых систем. Дает возможность изменять исходную информацию на носителе. Возможности UFS Explorer Professional Recovery: Виртуальная реконструкция и восстановление данных с RAID массивов. RAID0 (включая RAID-on-RAID, такие как RAID1+0, RAID 50 и т.д.), RAID3 (RAID4, RAID7) с поддержкой распредения данных (страйпов) на уровне байт, RAID5 (большинство общих распределений четности и отсроченной поддержки четности), RAID6 (большинство стандартных распределений четности, включая характерные для ARECA RAID). Восстановление NAS массивов с файловыми системами XFS, Ext3, UFS, такими как Buffalo LinkStation и TeraStation, Iomega StorCenter, Adaptec Snap Servers (как Snap OS так и Guardian OS), Promise Technologies SamrtStor, LaCie решения Intel NAS и так далее. Поддержка импорта vim-файлов. Позволяет открывать любые файлы виртуальных копий, созданные с помощью продуктов Runtime Software, и использовать их для восстановления данных.

Прямой доступ к данным поддерживаемых файловых систем. Позволяет получить доступ к данным на всех поддерживаемых файловых системах, включая файловые системы на образе диска, виртуальном диске, RAID массива и т.д., без необходимости предварительного сканирования.

Восстановление после форматирования. Даже если вы не знаете, какая файловая система была ранее, будут предложены варианты для выбора.

Восстановление данных на основе посекторного сканирования (raw recovery). Используется оригинальная технология IntelliRAW.

Функция диск-на-диске. Может открывать образы или виртуальные диски с любой файловой системы, доступной в UFS Explorer. Также позволяет получить низкоуровневый доступ к данным. Например, доступ к заблокированным системой виртуальным дискам запущенного Hyper-V сервера, доступ к CD/DVD образам находящихся в файловых системах «параллельных» ОС и т.д.

Контекстный анализ данных и исправление ошибок. Даёт возможность определить положение идентификатора файла/папки, их содержимое, карту фрагментов и перемещаться между ними. Если существует проблема с содержимым файла, UFS Explorer позволяет найти «проблемный» фрагмент и исправить его. С помощью Hex-редактора можно исправлять как простые, так и серьезные проблемы файловой системы (редактировать записи каталогов, перемещать суперблоки, исправлять идентификаторы и т.д.) для возращения ей работоспособности.

Локализация. Определяет имена файлов даже на файловых системах, не поддерживающих unicode и распознает UTF-16, UTF-8, ASCII с местными кодовыми страницами. Поддерживаемые файловые системы: NTFS: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).

FAT/FAT32: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).

ExFAT: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).

SGI XFS: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).

Apple HFS+: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления*).

JFS (IBM JFS2): полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).

Ext2-Ext4: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления*).

ReiserFS: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).

UFS/UFS2: доступ к данным и восстановление повреждённой файловой системы**.

Custom Adaptec UFS: доступ к данным и восстановление повреждённой файловой системы**.

Sun ZFS: только доступ к данным (возможность копирования файлов).

Novell NWFS: только доступ к данным (возможность копирования файлов).

Novell NSS: только доступ к данным (возможность копирования файлов).

HFS: только доступ к данным (возможность копирования файлов с ZFS).

VMware VMFS: доступ к данным и базовые возможности восстановления (программа может копировать файлы и виртуальные диски с VMFS, а также искать потерянные и удалённые файлы VMDK). Скриншоты UFS Explorer Professional Recovery: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $229.95 Ограничение в работе программы Не копирует файлы превышающие размер 768KB Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 400 Разработчик R.LAB Последнее обновление 11.08.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Восстановление данных ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных" Recuva 1.53.1087 Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым R-Studio 8.3 build 168075 R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, Advanced Archive Password Recovery 4.54.55 Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR HDD Regenerator 2011 HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с Password Cracker 4.22 Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо R.saver 6.10.1 / 2.5.1 R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, Отзывы о программе UFS Explorer Professional Recovery Admin Отзывов о программе UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв