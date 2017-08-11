UFS Explorer Professional Recovery для Windows

UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615

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Описание UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615Описание   Скачать UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615СКАЧАТЬ (6,57 Мб) Скриншоты UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615Скриншоты (4)   Статистика UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615Статистика   Отзывы о UFS Explorer Professional Recovery 5.23.0.4615Отзывы (0)  
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UFS Explorer Professional Recovery - набор профессиональных инструментов для восстановления данных, поддерживающих большое число файловых систем, операционных систем и различных типов накопителей: от простейших до сложных составных хранилищ (RAID-массивов различных уровней).

Позволяет работать со сложными случаями потери данных на широком спектре файловых систем. Дает возможность изменять исходную информацию на носителе.

Возможности UFS Explorer Professional Recovery:

  • Виртуальная реконструкция и восстановление данных с RAID массивов.
    • RAID0 (включая RAID-on-RAID, такие как RAID1+0, RAID 50 и т.д.), RAID3 (RAID4, RAID7) с поддержкой распредения данных (страйпов) на уровне байт, RAID5 (большинство общих распределений четности и отсроченной поддержки четности), RAID6 (большинство стандартных распределений четности, включая характерные для ARECA RAID).
    • Восстановление NAS массивов с файловыми системами XFS, Ext3, UFS, такими как Buffalo LinkStation и TeraStation, Iomega StorCenter, Adaptec Snap Servers (как Snap OS так и Guardian OS), Promise Technologies SamrtStor, LaCie решения Intel NAS и так далее.
    • Поддержка импорта vim-файлов. Позволяет открывать любые файлы виртуальных копий, созданные с помощью продуктов Runtime Software, и использовать их для восстановления данных.
  • Прямой доступ к данным поддерживаемых файловых систем. Позволяет получить доступ к данным на всех поддерживаемых файловых системах, включая файловые системы на образе диска, виртуальном диске, RAID массива и т.д., без необходимости предварительного сканирования.
  • Восстановление после форматирования. Даже если вы не знаете, какая файловая система была ранее, будут предложены варианты для выбора.
  • Восстановление данных на основе посекторного сканирования (raw recovery). Используется оригинальная технология IntelliRAW.
  • Функция диск-на-диске. Может открывать образы или виртуальные диски с любой файловой системы, доступной в UFS Explorer. Также позволяет получить низкоуровневый доступ к данным. Например, доступ к заблокированным системой виртуальным дискам запущенного Hyper-V сервера, доступ к CD/DVD образам находящихся в файловых системах «параллельных» ОС и т.д.
  • Контекстный анализ данных и исправление ошибок.
    • Даёт возможность определить положение идентификатора файла/папки, их содержимое, карту фрагментов и перемещаться между ними.
    • Если существует проблема с содержимым файла, UFS Explorer позволяет найти «проблемный» фрагмент и исправить его.
    • С помощью Hex-редактора можно исправлять как простые, так и серьезные проблемы файловой системы (редактировать записи каталогов, перемещать суперблоки, исправлять идентификаторы и т.д.) для возращения ей работоспособности.
  • Локализация. Определяет имена файлов даже на файловых системах, не поддерживающих unicode и распознает UTF-16, UTF-8, ASCII с местными кодовыми страницами.

Поддерживаемые файловые системы:

  • NTFS: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).
  • FAT/FAT32: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).
  • ExFAT: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).
  • SGI XFS: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).
  • Apple HFS+: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления*).
  • JFS (IBM JFS2): полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).
  • Ext2-Ext4: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления*).
  • ReiserFS: полная поддержка (доступ к данным и все возможности восстановления).
  • UFS/UFS2: доступ к данным и восстановление повреждённой файловой системы**.
  • Custom Adaptec UFS: доступ к данным и восстановление повреждённой файловой системы**.
  • Sun ZFS: только доступ к данным (возможность копирования файлов).
  • Novell NWFS: только доступ к данным (возможность копирования файлов).
  • Novell NSS: только доступ к данным (возможность копирования файлов).
  • HFS: только доступ к данным (возможность копирования файлов с ZFS).
  • VMware VMFS: доступ к данным и базовые возможности восстановления (программа может копировать файлы и виртуальные диски с VMFS, а также искать потерянные и удалённые файлы VMDK).
Скриншоты UFS Explorer Professional Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $229.95
Ограничение в работе программыНе копирует файлы превышающие размер 768KB
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 400
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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