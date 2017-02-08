Радиоточка Плюс - отличная программа для прослушивания каналов вещания радиостанций с возможностью записи потока на свой компьютер. Просто установите это приложение и получите возможность удобно слушать через интернет-соединение более 700 радиостанций: тут и новостные каналы, и музыкальные радио (поп, релакс, рок, шансон и т.д.), и передачи для детей, и радиоспектакли и многое-многое другое.

Работать с приложением очень легко. Все радиоканалы можно отображать либо в виде списка, либо в виде иконок. Поиск станций удобен - уже по первым введенным символам будут отображаться доступные радио. Самые любимые и часто используемые станции можно добавить в каталог Избранного, и тогда Вы не будете тратить время на их поиск.

Для максимально комфортного прослушивания музыкальных композиций предусмотрен встроенный эквалайзер, с помощью которого Вы настроите звучание на свой вкус и предпочтения. Для быстрого управления плеером можно использовать горячие клавиши - регулировка громкости звука, остановка, случайная станция, поиск, копирование в буфер, запись и др.

Весьма полезная функция - это возможность записи потока на компьютер в формате .mp3. Для этого достаточно при воспроизведении радио нажать на кнопку записи (красный кружочек). Повторный щелчок остановит запись, открыв меню сохранения файла на ПК.

В общем, благодаря Радиоточке Плюс теперь слушать любое радио становится невероятно легко, комфортно и просто.