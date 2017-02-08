Радиоточка Плюс для Windows

Радиоточка Плюс 15.5

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Описание Радиоточка Плюс 15.5Описание   Скачать Радиоточка Плюс 15.5СКАЧАТЬ (13,09 Мб) Скриншоты Радиоточка Плюс 15.5Скриншоты (5)   Статистика Радиоточка Плюс 15.5Статистика   Отзывы о Радиоточка Плюс 15.5Отзывы (4)  
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3.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Радиоточка Плюс - отличная программа для прослушивания каналов вещания радиостанций с возможностью записи потока на свой компьютер. Просто установите это приложение и получите возможность удобно слушать через интернет-соединение более 700 радиостанций: тут и новостные каналы, и музыкальные радио (поп, релакс, рок, шансон и т.д.), и передачи для детей, и радиоспектакли и многое-многое другое.

Работать с приложением очень легко. Все радиоканалы можно отображать либо в виде списка, либо в виде иконок. Поиск станций удобен - уже по первым введенным символам будут отображаться доступные радио. Самые любимые и часто используемые станции можно добавить в каталог Избранного, и тогда Вы не будете тратить время на их поиск.

Для максимально комфортного прослушивания музыкальных композиций предусмотрен встроенный эквалайзер, с помощью которого Вы настроите звучание на свой вкус и предпочтения. Для быстрого управления плеером можно использовать горячие клавиши - регулировка громкости звука, остановка, случайная станция, поиск, копирование в буфер, запись и др.

Весьма полезная функция - это возможность записи потока на компьютер в формате .mp3. Для этого достаточно при воспроизведении радио нажать на кнопку записи (красный кружочек). Повторный щелчок остановит запись, открыв меню сохранения файла на ПК.

В общем, благодаря Радиоточке Плюс теперь слушать любое радио становится невероятно легко, комфортно и просто.

Что нового в Радиоточка Плюс 15.5?
  • Исправлены ссылки на радиостанции
  • Удалены нерабочие и добавлены новые радиостанции
  • Исправлены мелкие ошибки
Скриншоты Радиоточка Плюс:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 4 077
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
 Вирусов нет в Радиоточка Плюс 9.9 ( 2 Июль 2015)

Отзывы о программе Радиоточка Плюс

Радик про Радиоточка Плюс 10.0 [06-02-2017]

Не одной толковой радиостанции не осталось. Пишет нет сигнала. Ну на хрена он нужен?
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strelok про Радиоточка Плюс 9.9 [02-07-2015]

просто супер
3 | | Ответить

Ставсерый про Радиоточка Плюс 9.6 [21-06-2015]

Согласен, оч.удобно. спасибо создателю.
2 | 1 | Ответить

строитель соц жилья про Радиоточка Плюс 9.6 [18-06-2015]

Отличная программа.
1 | | Ответить

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