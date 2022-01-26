Глаз.ТВ - бесплатное приложение для онлайн просмотра телеканалов в прямом эфире прямо на экране Вашего компьютера. Тут собраны самые популярные ТВ-каналы России и Украины: Первый канал, Россия 24, ТНТ, НТВ, СТС, Россия, Интер, Life News, Comedy TV, НТН, Eurosport, MTV, Nickelodeon, Ностальгия и многие другие. При чем этот список постоянно пополняется.

Удобно, что все каналы рассортированы по жанровой тематике и направлениям: Новостные, Развлекательные, Спортивные, Кино, Музыка, Детские, Познавательные, Обо всем и т.д.

Глаз.ТВ лишен каких бы то ни было настроек. Запустив приложение, Вам нужно только выбрать интересующий вещатель и наслаждаться просмотром любимой передачи, фильма, матча, мультика и др. Из дополнительных возможностей есть регулятор громкости, полноэкранный режим и опция увеличения/уменьшения картинки. Весьма актуальна кнопка паузы - остановите трансляцию, если это нужно, и возобновите, когда Вам удобно.

Важно, что разработчики регулярно проверяют ссылки трансляций, заменяя битые на работоспособные, так что любой доступный канал всегда будет для Вас "в эфире". Что ж, остается только пожелать приятного просмотра ТВ-каналов в любой точке земного шара, где есть доступ в интернет.