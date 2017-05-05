Waplog для Android

Waplog 3.6.0.5 для Android

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Описание Waplog 3.6.0.5 для AndroidОписание   Скачать Waplog 3.6.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (17,59 Мб) Скриншоты Waplog 3.6.0.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Waplog 3.6.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Waplog 3.6.0.5 для AndroidОтзывы (1)  
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Waplog - отличное приложение для обретения новых друзей и безграничного общения с пользователями по всеми миру. Эта сеть является одной из самых быстро растущих, и уже сейчас насчитывает миллионы участников во всех странах.

Для общения предусмотрен чат в реальном времени и персональные сообщения конкретному пользователю. К сообщениям можно прикреплять фотографии и комментировать их. Очень удобно, что реализована функция поиска друзей в Вашем регионе: найдите приятелей неподалеку от Вас и встретьтесь в реальности.

Регистрация в сети очень проста и не займет более минуты Вашего времени. Если же Вы имеете учетную запись в проектах Facebook, Google, Yahoo или Twitter, то можете использовать эти данные для входа в приложение.

Основные возможности Waplog:

  • поиск новых друзей
  • чат в реальном времени, отправка личных сообщений
  • добавление фотографий и возможность поделиться ими
  • «лайки» для фотографий друзей и комментарии своих снимков
  • умная система для рекомендации друзей - без труда находите наиболее подходящие профили пользователей
  • находите людей, находящихся неподалеку от Вашего города и страны, и добавьте их в качестве друзей в свой список приятелей
  • получение уведомлений о каждом действии - новые сообщения, посещения профиля, запросы о дружбе и т.д.
  • полностью настраиваемые параметры конфиденциальности

Скачайте приложение и присоединяйтесь к многомиллионному сообществу пользователей, находя новых интересных друзей и общаясь с ними без границ.

Что нового в Waplog 3.6.0.5 для Android?
  • Наслаждайтесь со значками.
  • Проверьте новый профиль Информация о конструкции.
  • См прогресс бар во время загрузки вашего facebook или Instagram фотографии.
Скриншоты Waplog:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 637
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Waplog

Ильдар про Waplog 3.4.2 для Android [13-09-2016]

Не могу написать человеку общаемся уже год помогите
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