ДругВокруг - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю доступ к огромной одноименной сети, в которой можно общаться с другими людьми и заводить новые знакомства.

При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, виртуальными подарками, смайликами. Можно находить новых друзей в любом уголке мира или рядом с вами, посматривать анкеты пользователей, голосовать за или против того или иного человека.

Основные возможности программы ДругВокруг: