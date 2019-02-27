ДругВокруг для Android

ДругВокруг 4.3.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ДругВокруг 4.3.5 для AndroidОписание   Скачать ДругВокруг 4.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (20,91 Мб) Скриншоты ДругВокруг 4.3.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ДругВокруг 4.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о ДругВокруг 4.3.5 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ДругВокруг - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю доступ к огромной одноименной сети, в которой можно общаться с другими людьми и заводить новые знакомства.

При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, виртуальными подарками, смайликами. Можно находить новых друзей в любом уголке мира или рядом с вами, посматривать анкеты пользователей, голосовать за или против того или иного человека.

Основные возможности программы ДругВокруг:

  • Список друзей, с возможностью быстрого поиска.
  • Просмотр статусов.
  • Чтение и отправка сообщений.
  • Возможность приглашение пользователей в онлайн по SMS.
  • Возможность проведения голосований и обмена подарками.
  • Просмотр событий и фотографий друзей.
  • Большое количество разнообразных смайликов и эмотиконов.
  • Удобная форма диалогов, с возможностью подгрузки истории переписки.
Что нового в ДругВокруг 4.3.5 для Android?
  • улучшения в работе программы и исправления ошибок
Скриншоты ДругВокруг:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 8 806
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

ВКонтакте 5.28 / 4.8.3 для Android

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы сможете общаться со своими друзьями, создавать и просматривать новости, загружать

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android

Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать

ВКонтакте Kate Mobile 49 lite для Android

ВКонтакте Kate Mobile – клиент для социальной сети ВКонтакте отличается дружественным интерфейсом и удобством использования. При желании, можно изменить внешний вид

Instagram 81.0.0.15.91 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

VideoVTope 2.0.1 для Android

Приложение для быстрого и качественного набора просмотров под своими видео на YouTube. Благодаря отсутствию накруток Вы получаете самый качественный трафик, а

PromoFlow 5.4(562) для Android

Полезное приложение для Android-устройств, которое предлагает простой способ продвижения вашего Instagram-аккаунта. Позволяет получить больше целевых подписчиков,

скачать Adguard

Отзывы о программе ДругВокруг

S про ДругВокруг 2.4.11 для Android [19-03-2015]

Приветствуйю всех входящих на сий замечательный сайт, дарующий радость изысканным халявщика. если вы не знаете про "другвокруг" вы "деревня" неужели есть те кто не пользуется сим приложением? да нет. другвокруг лучший в своем роде мессенджер для общения всех возрастов и наций. постепенно вытесняющий с рынка другие подобные проги. качайте, регайтесь, не пожалеете.
2 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 