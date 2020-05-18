LinkedIn - приложение позволяет легче устанавливать контакты с людьми и делать то, что актуально в вашем профессиональном мире. Создайте и развивайте свою сеть профессиональных контактов, оставайтесь в курсе последних новостей бизнеса и отрасли и найдите работу своей мечты.
Всё это начинается с вашего профиля в LinkedIn. Ваш профиль — нечто большее, чем обычное профессиональное резюме. Он демонстрирует миру, кем вы являетесь и чего достигли в своей карьере.
С помощью приложения можно:
Выполнять поиск людей, вакансий, компаний и групп
Получать обновления от людей, издателей и компаний, которые могут способствовать вашему профессиональному успеху
Рассказать о себе с помощью профессионального профиля и создать собственный профессиональный имидж
Обновить и улучшить свой профиль, где бы вы ни находились, прямо в приложении
Расширить сеть профессиональных контактов и оставаться на связи
Связаться с другими участниками и просмотреть их профессиональные профили
Делиться статьями с целью упрочить свою репутацию в качестве эксперта
Отслеживать компании для получения объявлений о вакансиях, деловых обновлений и предложений установить контакт с людьми, которых вы можете знать
Повысить статус учётной записи LinkedIn до уровня «Премиум» прямо в приложении
Мы постоянно обновляем наше приложение, чтобы исправить ошибки, повысить производительность и добавить новые функциональные возможности, что помогает вам устанавливать контакт со специалистами в вашей отрасли и развивать свою карьеру.