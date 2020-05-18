LinkedIn для Android

LinkedIn 4.1.449 для Android

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Описание LinkedIn 4.1.449 для AndroidОписание   Скачать LinkedIn 4.1.449 для AndroidСКАЧАТЬ (30,46 Мб) Скриншоты LinkedIn 4.1.449 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика LinkedIn 4.1.449 для AndroidСтатистика   Отзывы о LinkedIn 4.1.449 для AndroidОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.00 из 5
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LinkedIn - приложение позволяет легче устанавливать контакты с людьми и делать то, что актуально в вашем профессиональном мире. Создайте и развивайте свою сеть профессиональных контактов, оставайтесь в курсе последних новостей бизнеса и отрасли и найдите работу своей мечты.

Всё это начинается с вашего профиля в LinkedIn. Ваш профиль — нечто большее, чем обычное профессиональное резюме. Он демонстрирует миру, кем вы являетесь и чего достигли в своей карьере.

С помощью приложения можно:

  • Выполнять поиск людей, вакансий, компаний и групп
  • Получать обновления от людей, издателей и компаний, которые могут способствовать вашему профессиональному успеху
  • Рассказать о себе с помощью профессионального профиля и создать собственный профессиональный имидж
  • Обновить и улучшить свой профиль, где бы вы ни находились, прямо в приложении
  • Расширить сеть профессиональных контактов и оставаться на связи
  • Связаться с другими участниками и просмотреть их профессиональные профили
  • Делиться статьями с целью упрочить свою репутацию в качестве эксперта
  • Отслеживать компании для получения объявлений о вакансиях, деловых обновлений и предложений установить контакт с людьми, которых вы можете знать
  • Повысить статус учётной записи LinkedIn до уровня «Премиум» прямо в приложении
Что нового в LinkedIn 4.1.449 для Android?
  • Мы постоянно обновляем наше приложение, чтобы исправить ошибки, повысить производительность и добавить новые функциональные возможности, что помогает вам устанавливать контакт со специалистами в вашей отрасли и развивать свою карьеру.
LinkedIn
LinkedIn
LinkedIn
LinkedIn
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 561
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе LinkedIn

Admin

Отзывов о программе LinkedIn 4.1.449 для Android пока нет, можете добавить...

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