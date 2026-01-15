VK Coffee для Android

Оценка: 3.55/5 голосов - 100
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.09 alpha | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 10 163 | Статистика
Размер:30.21 Мб
VK Coffee - крутое приложение для социальной сети ВКонтакте, предназначенное для устройств, работающих на базе ОС Android, которое является модификацией официального клиента ВК.

Программа отличается от аналогов стабильной работой и расширенным функционалом. Присутствует возможность вручную устанавливать статус онлайн или же оффлайн, загружать музыкальные треки, просматривать фото и видео, а также скрывать статус сообщений.

Ключевые особенности VK Coffee:

  • возможность подменять ваш идентификатор на iPhone, Windows Phone;
  • «фантомный» и постоянный онлайн, скрытие присутствия онлайн;
  • возможность переключения между несколькими учетными записями;
  • возможность загружать музыкальные треки;
  • портретный режим видео и возможность перенаправления видео на внешние проигрыватели;
  • расширение возможности диалогов (настройка конфиденциальности и удобства);
  • автоматическое обновление;
  • отсутствие рекламы;
  • обход проверки ссылок;
  • возможность одновременного функционирования приложения с официальной версией без возникновения конфликтов исходного кода;
  • адаптация интерфейса приложения и просматриваемых изображений под высокое разрешение экрана;
  • несколько режимов просмотра фотографий;
  • использование сканера отпечатков пальцев или цифрового пароля для защиты приложения от постороннего доступа;
  • настраиваемая папка для сохранения скаченных файлов с возможность использования внутренних и внешних хранилищ;
  • расширенная поддержка внешних браузеров и медиаплееров для открытия желаемых веб-страниц и медиафайлов;
  • отображение детализированной информации о устройстве в соответствующей вкладке приложения;
  • несколько типов шрифтов, адаптированных для использования на планшетах;
  • детализированная кастомизация приватности страницы, позволяющая скрывать списки друзей, групп, аудиозаписей и сохранённых фотографий от просмотра нежелательными пользователями.
