VK Coffee для Android
|Оценка:
|3.55/5 голосов - 100
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.09 alpha | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OPERATOR_555
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 10 163 | Статистика
|Размер:
|30.21 Мб
VK Coffee - крутое приложение для социальной сети ВКонтакте, предназначенное для устройств, работающих на базе ОС Android, которое является модификацией официального клиента ВК.
Программа отличается от аналогов стабильной работой и расширенным функционалом. Присутствует возможность вручную устанавливать статус онлайн или же оффлайн, загружать музыкальные треки, просматривать фото и видео, а также скрывать статус сообщений.
Ключевые особенности VK Coffee:
- возможность подменять ваш идентификатор на iPhone, Windows Phone;
- «фантомный» и постоянный онлайн, скрытие присутствия онлайн;
- возможность переключения между несколькими учетными записями;
- возможность загружать музыкальные треки;
- портретный режим видео и возможность перенаправления видео на внешние проигрыватели;
- расширение возможности диалогов (настройка конфиденциальности и удобства);
- автоматическое обновление;
- отсутствие рекламы;
- обход проверки ссылок;
- возможность одновременного функционирования приложения с официальной версией без возникновения конфликтов исходного кода;
- адаптация интерфейса приложения и просматриваемых изображений под высокое разрешение экрана;
- несколько режимов просмотра фотографий;
- использование сканера отпечатков пальцев или цифрового пароля для защиты приложения от постороннего доступа;
- настраиваемая папка для сохранения скаченных файлов с возможность использования внутренних и внешних хранилищ;
- расширенная поддержка внешних браузеров и медиаплееров для открытия желаемых веб-страниц и медиафайлов;
- отображение детализированной информации о устройстве в соответствующей вкладке приложения;
- несколько типов шрифтов, адаптированных для использования на планшетах;
- детализированная кастомизация приватности страницы, позволяющая скрывать списки друзей, групп, аудиозаписей и сохранённых фотографий от просмотра нежелательными пользователями.
