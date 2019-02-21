LINE для Android

LINE 9.1.1 для Android

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Описание LINE 9.1.1 для AndroidОписание   Скачать LINE 9.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (92,67 Мб) Скриншоты LINE 9.1.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика LINE 9.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о LINE 9.1.1 для AndroidОтзывы (3)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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LINE - кроссплатформенное приложение для моментального обмена сообщениями, передачи различных файлов, а также позволяющее пользователям совершать бесплатные аудио- и видеозвонки, по аналогии с такими популярными приложениями как WhatsApp, Viber и т.п.

LINE предоставляет несколько способов добавления друзей: по ID контакта, с использованием QR-кода, а также довольно оригинальный метод при помощи специальной функции "Встряхнем", для чего необходимо встать недалеко друг от друга и потрясти девайсами.

Также присутствуют групповые конференции и чаты, оповещение друзей о событиях в вашей жизни при помощи ленты новостей, наборы смайликов и стикеров для выражения эмоций.

Что нового в LINE 9.1.1 для Android?
  • Теперь фотографии можно добавлять в альбомы прямо из чатов. Для этого нужно выделить фото длительным касанием и нажать появившуюся кнопку «Альбом».
  • Теперь в альбомах можно настраивать фильтрацию фотографий по добавившим их людям.
  • Фотографии, содержащиеся в чатах, теперь упорядочиваются по месяцу их отправки.
Скриншоты LINE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 846
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе LINE

stand про LINE 7.3.0 для Android [05-05-2017]

так доступ к серверам Line в России прикрыли, нафига тогда эта прога нужна? Работать только через VPN-соединение? Спасибо, я пешком постою...
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Trom в ответ stand про LINE 7.3.0 для Android [11-05-2017]

А кроме России других стран нет? Прикрыли, проходи мимо.
Есть Украина, Беларусь, европа, азия, америка.
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Wolf про LINE 6.0.2 для Android [25-04-2016]

При звонках не слышно собеседника а себеседник не слышит меня....весело..
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