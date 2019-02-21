LINE 9.1.1 для Android
Оцените программу! 4.83 из 5, всего оценок - 6
Рейтинг программы - 4.83 из 5
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LINE - кроссплатформенное приложение для моментального обмена сообщениями, передачи различных файлов, а также позволяющее пользователям совершать бесплатные аудио- и видеозвонки, по аналогии с такими популярными приложениями как WhatsApp, Viber и т.п.
LINE предоставляет несколько способов добавления друзей: по ID контакта, с использованием QR-кода, а также довольно оригинальный метод при помощи специальной функции "Встряхнем", для чего необходимо встать недалеко друг от друга и потрясти девайсами.
Также присутствуют групповые конференции и чаты, оповещение друзей о событиях в вашей жизни при помощи ленты новостей, наборы смайликов и стикеров для выражения эмоций.
Что нового в LINE 9.1.1 для Android?
Теперь фотографии можно добавлять в альбомы прямо из чатов. Для этого нужно выделить фото длительным касанием и нажать появившуюся кнопку «Альбом».
Теперь в альбомах можно настраивать фильтрацию фотографий по добавившим их людям.
Фотографии, содержащиеся в чатах, теперь упорядочиваются по месяцу их отправки.
Скриншоты LINE:
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Отзывы о программе LINE
stand
про LINE 7.3.0 для Android [05-05-2017]
так доступ к серверам Line в России прикрыли, нафига тогда эта прога нужна? Работать только через VPN-соединение? Спасибо, я пешком постою...
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Trom
в ответ stand про LINE 7.3.0 для Android [11-05-2017]
А кроме России других стран нет? Прикрыли, проходи мимо.
Есть Украина, Беларусь, европа, азия, америка. | | Ответить
Wolf
про LINE 6.0.2 для Android [25-04-2016]
При звонках не слышно собеседника а себеседник не слышит меня....весело..
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