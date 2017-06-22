iDrive - это сервис облачного хранения данных, который предназначен для создания и восстановления резервных копий важных файлов и папок. Перед использование приложения необходимо будет пройти простую регистрацию, указав свое имя и адрес электронной почты, а также придумав пароль к своей учетной записи.

Русской локализации в программе нет, но все достаточно просто и понятно. Можно создавать резервные копии как на самом устройстве (Local Backup), так и на серверах разработчика (Cloud Backup). Определив важные для Вас данные, запустите создание резервной копии. Когда же понадобится восстановить информацию, Вы просто заходите в соответствующую закладку Restore и выбираете все, что нужно вернуть.

Очень удобна опция создания бекапа по расписанию - Вам не придется помнить о регулярном копировании самостоятельно, приложение все сделает автоматически по установленному планировщику. Таким образом, на облаке всегда хранятся только самые актуальные данные.

Стоит отметить, что сервис iDrive шифрует передачу данных на облако 128-битным ключом SSL, а сами данные зашифрованы методом AES 256-bit. Бесплатно Вы можете распоряжаться до 5 Гб онлайн пространства.

В целом, iDrive весьма удобный сервис, т.к. теперь перенос или восстановление любых данных (контакты, фотографии, видео, календарь, сообщения, приложения, документы и др.) на Вашем устройстве может быть выполнено в несколько простых действий в любой точке мира с доступом в интернет.