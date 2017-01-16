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Pocket Radio Player для Windows

Pocket Radio Player 170115

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Описание Pocket Radio Player 170115Описание   Скачать Pocket Radio Player 170115СКАЧАТЬ (14,71 Мб) Скриншоты Pocket Radio Player 170115Скриншоты (6)   Статистика Pocket Radio Player 170115Статистика   Отзывы о Pocket Radio Player 170115Отзывы (0)  
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2.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 2.57 из 5
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Pocket Radio Player - компактный портативный (не требующий установки в систему) клиент для воспроизведения интернет-радиостанций. В базе приложения уже содержится огромное количество всевозможных радиоканалов: музыкальные, новостные, детские, развлекательные и т.д. А чтобы Вам было проще ориентироваться в этом многообразии станций, предусмотрена фильтрация по жанрам (рок, классика, фолк, готика, хиты, недавно добавленные и т.д.).

Кроме всего, Вы можете создавать и свой список любимых радиостанций и наслаждаться их прослушиванием в любое время. Помимо этого, есть функция записи эфирного вещания в формате .wav - сохраните важную для Вас передачу или музыкальную композицию, которую можно будет повторно послушать даже без подключения к сети интернет.

Программа имеет несколько визуальных тем оформления, чтобы Вам максимально комфортно и приятно было использовать возможности сервиса. Если Вы хотите добавить в список новую радиостанцию, то для этого предусмотрена форма обратной связи с разработчиком, куда Вы можете отправить свой запрос.

В целом, Pocket Radio Player хоть и оснащен только базовым функционалом, но со своей основной задачей качественного и удобного воспроизведения онлайн радиостанций справляется весьма неплохо.

Скриншоты Pocket Radio Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 993
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры

Отзывы о программе Pocket Radio Player

Admin

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