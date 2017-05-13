YouTube By Click - отличный и удобный в использовании загрузчик видео роликов из популярнейшего портала YouTube. Кроме этого хостингового ресурса, поддерживается также скачивание файлов из Facebook, Vimeo и Dailymotion.

Разработчики постарались сделать это приложение максимально комфортным в работе. Для того, чтобы скачать интересующий Вас ролик, нужно скопировать его URL-адрес, выбрать папку сохранения, формат файла, определиться с качеством (лучшее, обычное или другое доступное по Вашему усмотрению) и нажать кнопку "Вставить URL". Вот и все - в указанное Вами место начнется загрузка клипа.

Чтоже касается поддерживаемых форматов, в которые Вы можете сохранить скачиваемые видео и аудио файлы, то тут присутствуют самые популярные:

для видео - mp4, flv, avi, webm. 3gp, wmv,

для аудио - mp3, wav.

Для еще большей простоты скачивания есть опция проверки буфера обмена: когда Вы скопировали URL-адрес Вам сразу же будет предложено меню сохранения ролика в виде аудио или видео файла. Кроме того, при обычном воспроизведении любого видео на YouTube, Facebook, Vimeo или Dailymotion автоматически всплывает окошко с предложением загрузки, т.е. закачивать нужный файл можно прямо из браузера (Google Chrome, Mozilla FireFox и Internet Explorer) всего одно нажатие.

В общем, YouTube By Click действительно одно из лучших приложений для сохранения на свой ПК любимых и интересных видео роликов и аудио композиций с самых востребованных и популярных ресурсов - YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion.