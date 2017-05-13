YouTube By Click для Windows

YouTube By Click 2.2.64

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Описание YouTube By Click 2.2.64Описание   Скачать YouTube By Click 2.2.64СКАЧАТЬ (16,67 Мб) Скриншоты YouTube By Click 2.2.64Скриншоты (7)   Статистика YouTube By Click 2.2.64Статистика   Отзывы о YouTube By Click 2.2.64Отзывы (4)  
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4.31 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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YouTube By Click - отличный и удобный в использовании загрузчик видео роликов из популярнейшего портала YouTube. Кроме этого хостингового ресурса, поддерживается также скачивание файлов из Facebook, Vimeo и Dailymotion.

Разработчики постарались сделать это приложение максимально комфортным в работе. Для того, чтобы скачать интересующий Вас ролик, нужно скопировать его URL-адрес, выбрать папку сохранения, формат файла, определиться с качеством (лучшее, обычное или другое доступное по Вашему усмотрению) и нажать кнопку "Вставить URL". Вот и все - в указанное Вами место начнется загрузка клипа.

Чтоже касается поддерживаемых форматов, в которые Вы можете сохранить скачиваемые видео и аудио файлы, то тут присутствуют самые популярные:

  • для видео - mp4, flv, avi, webm. 3gp, wmv,
  • для аудио - mp3, wav.

Для еще большей простоты скачивания есть опция проверки буфера обмена: когда Вы скопировали URL-адрес Вам сразу же будет предложено меню сохранения ролика в виде аудио или видео файла. Кроме того, при обычном воспроизведении любого видео на YouTube, Facebook, Vimeo или Dailymotion автоматически всплывает окошко с предложением загрузки, т.е. закачивать нужный файл можно прямо из браузера (Google Chrome, Mozilla FireFox и Internet Explorer) всего одно нажатие.

В общем, YouTube By Click действительно одно из лучших приложений для сохранения на свой ПК любимых и интересных видео роликов и аудио композиций с самых востребованных и популярных ресурсов - YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion.

Скриншоты YouTube By Click:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 2 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе YouTube By Click

Иван Т про YouTube By Click 2.2.28 [05-05-2017]

надо игнорировать требование о покупке и продолжает работать, вот и все
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сергей про YouTube By Click 2.2.28 [23-01-2017]

программа хорошая несомненно,но пробник можно было сделать на большее время.
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олег про YouTube By Click 2.2.28 [07-10-2016]

эта программа не бесплатная,поработала 1 день и все.надо купить пишет.
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Миша про YouTube By Click 2.2.28 [01-04-2016]

вначале нормик,качает с ютюба всё ок,настройки какие хочь с качеством.прошло пару дней,просит купить премиум))))и качество выбрать только в премиум теперь можно)))что за лохотрон)))кто б её на торент залил))там больше думаю с неё пользы было бы)))
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