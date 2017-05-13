YouTube By Click - отличный и удобный в использовании загрузчик видео роликов из популярнейшего портала YouTube. Кроме этого хостингового ресурса, поддерживается также скачивание файлов из Facebook, Vimeo и Dailymotion.
Разработчики постарались сделать это приложение максимально комфортным в работе. Для того, чтобы скачать интересующий Вас ролик, нужно скопировать его URL-адрес, выбрать папку сохранения, формат файла, определиться с качеством (лучшее, обычное или другое доступное по Вашему усмотрению) и нажать кнопку "Вставить URL". Вот и все - в указанное Вами место начнется загрузка клипа.
Чтоже касается поддерживаемых форматов, в которые Вы можете сохранить скачиваемые видео и аудио файлы, то тут присутствуют самые популярные:
для видео - mp4, flv, avi, webm. 3gp, wmv,
для аудио - mp3, wav.
Для еще большей простоты скачивания есть опция проверки буфера обмена: когда Вы скопировали URL-адрес Вам сразу же будет предложено меню сохранения ролика в виде аудио или видео файла. Кроме того, при обычном воспроизведении любого видео на YouTube, Facebook, Vimeo или Dailymotion автоматически всплывает окошко с предложением загрузки, т.е. закачивать нужный файл можно прямо из браузера (Google Chrome, Mozilla FireFox и Internet Explorer) всего одно нажатие.
В общем, YouTube By Click действительно одно из лучших приложений для сохранения на свой ПК любимых и интересных видео роликов и аудио композиций с самых востребованных и популярных ресурсов - YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion.
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
Отзывы о программе YouTube By Click
Иван Т про YouTube By Click 2.2.28 [05-05-2017]
надо игнорировать требование о покупке и продолжает работать, вот и все | | Ответить
сергей про YouTube By Click 2.2.28 [23-01-2017]
программа хорошая несомненно,но пробник можно было сделать на большее время. | | Ответить
олег про YouTube By Click 2.2.28 [07-10-2016]
эта программа не бесплатная,поработала 1 день и все.надо купить пишет. | 1 | Ответить
Миша про YouTube By Click 2.2.28 [01-04-2016]
вначале нормик,качает с ютюба всё ок,настройки какие хочь с качеством.прошло пару дней,просит купить премиум))))и качество выбрать только в премиум теперь можно)))что за лохотрон)))кто б её на торент залил))там больше думаю с неё пользы было бы))) 2 | 3 | Ответить