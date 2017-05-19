Toramp для Android

Toramp 1.4.3.2 для Android

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Описание Toramp 1.4.3.2 для AndroidОписание   Скачать Toramp 1.4.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,69 Мб) Скриншоты Toramp 1.4.3.2 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Toramp 1.4.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Toramp 1.4.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Toramp - расписание сериалов - приложение для ведения расписания сериалов на Android. Программа является клиентом для сайта toramp, с помощью которой вы сможете отслеживать график выхода ваших любимых сериалов, и получать своевременное уведомление при выходе новой серии.

Возможности Toramp:

  • Название серий на русском и в оригинале
  • Создание своего списка сериалов и получение уведомлений при выходе новых серий
  • Возможность отмечать просмотренные серии
  • Просмотр графика выхода серий
  • Каталог сериалов с подробной информацией о сериале
  • Персональные заметки к сериалам
  • Кеширование записей для экономии трафика
  • Голосование за понравившийся сериал
  • Просмотр Топ50 с сайта

Для полноценной работы с приложением рекомендуется зарегистрировать аккаунт на сайте toramp (регистрация доступна прямо из приложения), без регистрации доступны только разделы Каталог, Новости, Описание сериала. С регистрацией открываются возможности ведения расписания сериалов, напоминания о выходе новых серий, списки непросмоторенных серий.

Внимание! Для работы приложения требуется соединение с интернетом.

Что нового в Toramp 1.4.3.2 для Android?
  • Исправлены ошибки и повышена стабильность приложения.
Скриншоты Toramp:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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