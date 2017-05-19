Toramp - расписание сериалов - приложение для ведения расписания сериалов на Android. Программа является клиентом для сайта toramp, с помощью которой вы сможете отслеживать график выхода ваших любимых сериалов, и получать своевременное уведомление при выходе новой серии.



Возможности Toramp:

Название серий на русском и в оригинале

Создание своего списка сериалов и получение уведомлений при выходе новых серий

Возможность отмечать просмотренные серии

Просмотр графика выхода серий

Каталог сериалов с подробной информацией о сериале

Персональные заметки к сериалам

Кеширование записей для экономии трафика

Голосование за понравившийся сериал

Просмотр Топ50 с сайта

Для полноценной работы с приложением рекомендуется зарегистрировать аккаунт на сайте toramp (регистрация доступна прямо из приложения), без регистрации доступны только разделы Каталог, Новости, Описание сериала. С регистрацией открываются возможности ведения расписания сериалов, напоминания о выходе новых серий, списки непросмоторенных серий.

Внимание! Для работы приложения требуется соединение с интернетом.