Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.6 для Android [27-06-2016]
При попытке установить любую другую программу из файла apk запускается MyTreeNotes!
Как побороть этот глюк пока не знаю.
Возможно придётся MyTreeNotes пока удалить.
Во всем остальном программа неплохая. | | Ответить
iPRGTeam в ответ Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.7 для Android [01-09-2016]
Мы проверили на многих разных устройствах андроид, данная проблема на наблюдалась, возможно, что на вашем устройстве нет никакой программы которая обрабатывает файлы с расширением "APK" и каким то образом такой программой выбралась наша программа. Установите программу с Google play и такой проблемы точно не будет. | | Ответить
Серый про MyTreeNotes - Записная книжка для хранения текстовых заметок 3.1 [21-10-2015]
Программа - вещь! Лучше записной книжки еще не встречал. | | Ответить