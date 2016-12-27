MyTreeNotes 5.4 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 4,91 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

4.93 из 5, всего оценок - 22 Рейтинг программы - 4.93 из 5

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5 MyTreeNotes - Записная книжка - бесплатная, простая в использовании и надежная записная книжка, для хранения текстовых заметок в виде дерева. Особенности MyTreeNotes: Быстрый ввод данных, нажав всего одну кнопку

Хранение данных в виде дерева с неограниченной вложенностью

Озвучивание текста заметки голосом (с помощью синтезатора речи)

Быстрый поиск заметок

Быстрый переход по ссылкам в заметке

Защита данных паролем

Копирование/перемещение веток со всей вложенностью

Сортировка заметок в ветке

Использование ключевых слов (готовых шаблонов) при вводе данных

Автоматическое создание резервных копий

Выгрузка базы данных или ветки на SD-карту, в папку MyTreeNotes

Загрузка базы данных или ветки с SD-карты, из папки MyTreeNotes

При загрузке веток, программа предложит несколько вариантов загрузки или объединения данных

Выгружаемые данные могут быть защищены паролем

Возможность отправки выгруженной ветки по e-mail

Возможность загрузки полученной ветки по e-mail

Автоматическая блокировка программы паролем по таймеру Программа универсальная, прекрасно подойдет для большинства задач, например: Быстро записывать идеи, мысли, заметки, комментарии и т.п.

Безопасное хранение паролей, PIN кодов и других важных данных, которые будут защищены паролем и т.п.

Вести электронный личный дневник, который никто кроме вас не прочтет Внимание! Для защиты важных данных, рекомендуется установить пароль для входа в программу, это позволит защитить ваши данные от несанкционированного доступа, в случае утери мобильного устройства. Что нового в MyTreeNotes 5.4 для Android?

Для каждой заметки можно добавить иконку, выбрав ее из большого набора иконок, который содержится в программе. Для каждой иконки можно выбрать цвет.

Исправлены выявленные ошибки. Скриншоты MyTreeNotes: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 498 Разработчик iPRG Team Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Заметки от руки Отзывы о программе MyTreeNotes Игорь При попытке установить любую другую программу из файла apk запускается MyTreeNotes!

Как побороть этот глюк пока не знаю.

Возможно придётся MyTreeNotes пока удалить.

Во всем остальном программа неплохая.

| | Ответить iPRGTeam Игорь Мы проверили на многих разных устройствах андроид, данная проблема на наблюдалась, возможно, что на вашем устройстве нет никакой программы которая обрабатывает файлы с расширением "APK" и каким то образом такой программой выбралась наша программа. Установите программу с Google play и такой проблемы точно не будет.

| | Ответить Серый Программа - вещь! Лучше записной книжки еще не встречал.

| | Ответить Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости