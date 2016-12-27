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MyTreeNotes для Android

MyTreeNotes 5.4 для Android

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Описание MyTreeNotes 5.4 для AndroidОписание   Скачать MyTreeNotes 5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (4,91 Мб) Скриншоты MyTreeNotes 5.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика MyTreeNotes 5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о MyTreeNotes 5.4 для AndroidОтзывы (3)  
Оцените программу!
4.93 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
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MyTreeNotes - Записная книжка - бесплатная, простая в использовании и надежная записная книжка, для хранения текстовых заметок в виде дерева.

Особенности MyTreeNotes:

  • Быстрый ввод данных, нажав всего одну кнопку
  • Хранение данных в виде дерева с неограниченной вложенностью
  • Озвучивание текста заметки голосом (с помощью синтезатора речи)
  • Быстрый поиск заметок
  • Быстрый переход по ссылкам в заметке
  • Защита данных паролем
  • Копирование/перемещение веток со всей вложенностью
  • Сортировка заметок в ветке
  • Использование ключевых слов (готовых шаблонов) при вводе данных
  • Автоматическое создание резервных копий
  • Выгрузка базы данных или ветки на SD-карту, в папку MyTreeNotes
  • Загрузка базы данных или  ветки с SD-карты, из папки MyTreeNotes
  • При загрузке веток, программа предложит несколько вариантов загрузки или объединения данных
  • Выгружаемые данные могут быть защищены паролем
  • Возможность отправки выгруженной ветки по e-mail
  • Возможность загрузки полученной ветки по e-mail
  • Автоматическая блокировка программы паролем по таймеру

Программа универсальная, прекрасно подойдет для большинства задач, например:

  • Быстро записывать идеи, мысли, заметки, комментарии и т.п.
  • Безопасное хранение паролей, PIN кодов и других важных данных, которые будут защищены паролем и т.п.
  • Вести электронный личный дневник, который никто кроме вас не прочтет

Внимание! Для защиты важных данных, рекомендуется установить пароль для входа в программу, это позволит защитить ваши данные от несанкционированного доступа, в случае утери мобильного устройства.

Что нового в MyTreeNotes 5.4 для Android?
  • Для каждой заметки можно добавить иконку, выбрав ее из большого набора иконок, который содержится в программе. Для каждой иконки можно выбрать цвет.
  • Исправлены выявленные ошибки.
Скриншоты MyTreeNotes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 498
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки

Отзывы о программе MyTreeNotes

Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.6 для Android [27-06-2016]

При попытке установить любую другую программу из файла apk запускается MyTreeNotes!
Как побороть этот глюк пока не знаю.
Возможно придётся MyTreeNotes пока удалить.
Во всем остальном программа неплохая.
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iPRGTeam в ответ Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.7 для Android [01-09-2016]

Мы проверили на многих разных устройствах андроид, данная проблема на наблюдалась, возможно, что на вашем устройстве нет никакой программы которая обрабатывает файлы с расширением "APK" и каким то образом такой программой выбралась наша программа. Установите программу с Google play и такой проблемы точно не будет.
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Серый про MyTreeNotes - Записная книжка для хранения текстовых заметок 3.1 [21-10-2015]

Программа - вещь! Лучше записной книжки еще не встречал.
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