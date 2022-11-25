Notion для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.6.830 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Notion Labs, Inc.
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|37,24 Мб
Notion - отличное приложение, позволяющее создавать, планировать и организовывать заметки в одном месте. Кроме того дает возможность создавать текстовые документы, списки дел, базы данных, таблицы, канбан-доски, базы знаний, вести проекты и совместную работу.
Все инструменты представлены в виде единого рабочего пространства. Ведь главная задача приложения заключается в том, чтобы заменить другие программы и этим самым упростить планирование дел, создание таблиц и т.д. Пользователь имеет возможность держать все дела под контролем и не использовать при этом большое количество дополнительных сервисов.
Notion позволяет:
- осуществлять управление базами данных;
- записывать собственные заметки и вести работу с документами;
- вести таблицы и сохранять базы данных;
- осуществлять управление собственными заметками и планами;
- контролировать все процессы.
В общем, Notion - это не просто удобный инструмент, но и достаточно гибкий, в котором можно вести любые дела, в том числе осуществлять командную работу. И в отличие от обычного бумажного блокнота где можно просто записывать и делать небольшие зарисовки, здесь также значительно шире возможности.
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