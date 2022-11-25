Notion для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.6.830 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:37,24 Мб
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Notion - отличное приложение, позволяющее создавать, планировать и организовывать заметки в одном месте. Кроме того дает возможность создавать текстовые документы, списки дел, базы данных, таблицы, канбан-доски, базы знаний, вести проекты и совместную работу.

Все инструменты представлены в виде единого рабочего пространства. Ведь главная задача приложения заключается в том, чтобы заменить другие программы и этим самым упростить планирование дел, создание таблиц и т.д. Пользователь имеет возможность держать все дела под контролем и не использовать при этом большое количество дополнительных сервисов.

Notion позволяет:

  • осуществлять управление базами данных;
  • записывать собственные заметки и вести работу с документами;
  • вести таблицы и сохранять базы данных;
  • осуществлять управление собственными заметками и планами;
  • контролировать все процессы.

В общем, Notion - это не просто удобный инструмент, но и достаточно гибкий, в котором можно вести любые дела, в том числе осуществлять командную работу. И в отличие от обычного бумажного блокнота где можно просто записывать и делать небольшие зарисовки, здесь также значительно шире возможности.

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