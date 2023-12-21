Блокнот: Быстрые заметки - это простое, бесплатное и удобное приложение для создания заметок. С помощью него вы можете делать заметки и списки, сортировать их и раскрашивать по своему вкусу.

Блокнот: Быстрые заметки - это удобный органайзер для заметок. Вы можете использовать его для создания списков дел, списков покупок, рабочих задач, ведения дневника или просто для записи ваших мыслей. Цветные заметки помогают сделать ваши заметки более организованными и наглядными. Например, вы можете использовать определенный цвет для списков дел, рабочих задач или заметок в журнале.

Основные возможности приложения Блокнот: Быстрые заметки: