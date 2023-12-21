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Блокнот: Быстрый заметки для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,5 Мб
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Блокнот: Быстрый заметки скриншот № 1
Блокнот: Быстрый заметки скриншот № 2
Блокнот: Быстрый заметки скриншот № 3
Блокнот: Быстрый заметки скриншот № 4

Блокнот: Быстрые заметки - это простое, бесплатное и удобное приложение для создания заметок. С помощью него вы можете делать заметки и списки, сортировать их и раскрашивать по своему вкусу.

Блокнот: Быстрые заметки - это удобный органайзер для заметок. Вы можете использовать его для создания списков дел, списков покупок, рабочих задач, ведения дневника или просто для записи ваших мыслей. Цветные заметки помогают сделать ваши заметки более организованными и наглядными. Например, вы можете использовать определенный цвет для списков дел, рабочих задач или заметок в журнале.

Основные возможности приложения Блокнот: Быстрые заметки:

  • Автосохранение - все ваши заметки сохраняются автоматически, поэтому вы не потеряете их, даже если случайно закроете приложение.
  • Удаление - вы можете удалить любую заметку одним касанием.
  • Сортировка - вы можете сортировать заметки по дате, времени или тегам.
  • Цветные заметки - вы можете выделить заметки разными цветами, чтобы сделать их более организованными.
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