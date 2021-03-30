ForAnyList для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Заметки от руки - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,01 Мб
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ForAnyList - универсальный менеджер списков, который позволяет создавать и поддерживать все виды списков, списков текущих дел, контрольных списков или списков покупок. Благодаря удобной структуре папок и функции поиска, вы можете быстро найти свои заметки обратно.

ForAnyList позволяет вам управлять списками интуитивно понятным способом. Присутствует возможность легко изменить порядок задач в списке дел в логической последовательности (например, наиболее актуальные в верхней части), изменить цвет текста задачи для индикации состояния, или создайте подсписки, чтобы структурировать свой список дел. При желании можно пометить задачу как срочную, или связать задачу с одним или несколькими лицами и / или местами.

Особенности ForAnyList:

  • Автоматическое определение веб-сайтов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
  • Добавить фотографии, видео, музыку, голосовые записи или другие вложения.
  • Добавление значений или расчетов (количество х цена) к вашим заметкам, и отображение итогов по списку. Идеально подходит для отслеживания расходов. Также работает в связке со списками покупок.
  • Поиск в коллекции заметок по ключевому слову.
  • Установка времени и даты напоминания.
  • Установка повторяющихся задач, например: каждую пятницу, или каждый первый день месяца.
  • Копирование задачи в календарь.
  • Создание подсписков внутри списка. Количество уровней не ограничено.
  • Легкое перемещение заметки (или списка) из одного списка в другой.
  • Сортировка списка по алфавиту или по другим атрибутам.
  • Автоматическая сортировка списка после добавления новой заметки.
  • Удаление нескольких заметок (удобно для стирания списка покупок).
  • Копирование списка (включая подсписки).
  • Печать списка покупок с помощью браузера.
  • Виджет для отображения списка «Сегодня» на главном экране.
  • Создание ярлыков для списков на главном экране.
  • Обмен списками с другими пользователями ForAnyList.
  • Импорт заметок из обычных текстовых файлов.
  • Создание резервной копии всех ваших заметок и предпочтений, и восстановление при необходимости.
  • Отправка файла резервной копии, например, на новый телефон.
  • Выбирайте из девяти предустановленных тем.
  • Защита списка с помощью отпечатка пальца.
  • Отсутствие интернет-разрешения для защиты вашей конфиденциальности.
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