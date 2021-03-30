ForAnyList - универсальный менеджер списков, который позволяет создавать и поддерживать все виды списков, списков текущих дел, контрольных списков или списков покупок. Благодаря удобной структуре папок и функции поиска, вы можете быстро найти свои заметки обратно.

ForAnyList позволяет вам управлять списками интуитивно понятным способом. Присутствует возможность легко изменить порядок задач в списке дел в логической последовательности (например, наиболее актуальные в верхней части), изменить цвет текста задачи для индикации состояния, или создайте подсписки, чтобы структурировать свой список дел. При желании можно пометить задачу как срочную, или связать задачу с одним или несколькими лицами и / или местами.

Особенности ForAnyList: