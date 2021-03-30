ForAnyList для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ThomSan Software B.V.
|Категории:
|Заметки от руки - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,01 Мб
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ForAnyList - универсальный менеджер списков, который позволяет создавать и поддерживать все виды списков, списков текущих дел, контрольных списков или списков покупок. Благодаря удобной структуре папок и функции поиска, вы можете быстро найти свои заметки обратно.
ForAnyList позволяет вам управлять списками интуитивно понятным способом. Присутствует возможность легко изменить порядок задач в списке дел в логической последовательности (например, наиболее актуальные в верхней части), изменить цвет текста задачи для индикации состояния, или создайте подсписки, чтобы структурировать свой список дел. При желании можно пометить задачу как срочную, или связать задачу с одним или несколькими лицами и / или местами.
Особенности ForAnyList:
- Автоматическое определение веб-сайтов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- Добавить фотографии, видео, музыку, голосовые записи или другие вложения.
- Добавление значений или расчетов (количество х цена) к вашим заметкам, и отображение итогов по списку. Идеально подходит для отслеживания расходов. Также работает в связке со списками покупок.
- Поиск в коллекции заметок по ключевому слову.
- Установка времени и даты напоминания.
- Установка повторяющихся задач, например: каждую пятницу, или каждый первый день месяца.
- Копирование задачи в календарь.
- Создание подсписков внутри списка. Количество уровней не ограничено.
- Легкое перемещение заметки (или списка) из одного списка в другой.
- Сортировка списка по алфавиту или по другим атрибутам.
- Автоматическая сортировка списка после добавления новой заметки.
- Удаление нескольких заметок (удобно для стирания списка покупок).
- Копирование списка (включая подсписки).
- Печать списка покупок с помощью браузера.
- Виджет для отображения списка «Сегодня» на главном экране.
- Создание ярлыков для списков на главном экране.
- Обмен списками с другими пользователями ForAnyList.
- Импорт заметок из обычных текстовых файлов.
- Создание резервной копии всех ваших заметок и предпочтений, и восстановление при необходимости.
- Отправка файла резервной копии, например, на новый телефон.
- Выбирайте из девяти предустановленных тем.
- Защита списка с помощью отпечатка пальца.
- Отсутствие интернет-разрешения для защиты вашей конфиденциальности.
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