Driver Easy для Windows

Driver Easy 5.1.6.18378

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Описание Driver Easy 5.1.6.18378Описание   Скачать Driver Easy 5.1.6.18378СКАЧАТЬ (3,71 Мб) Скриншоты Driver Easy 5.1.6.18378Скриншоты (5)   Статистика Driver Easy 5.1.6.18378Статистика   Отзывы о Driver Easy 5.1.6.18378Отзывы (1)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Driver Easy - системный инструмент, который позволит Вам всегда иметь на своем ПК самые свежие версии драйверов установленного оборудования. Как известно, без драйвера тот или иной компонент ПК может работать нестабильно, неправильно или вообще не функционировать. При этом важно иметь именно самые новые версии драйвера, т.к. разработчики оборудования исправляют в них ошибки, уязвимости и конфликты с другими устройствами.

Программа поможет Вам установить нужные драйвера быстро и без утомительного поиска на просторах интернета. Установите это приложение, запустите сканирование системы, получите отчет о найденном оборудовании и информации о его драйвере и запустите установку (обновление) драйвера. При этом доступна как автоматическая установка в один клик всех найденных драйверов, так и ручная, когда Вы сами решаете, что нужно обновить, а что нет.

Бесплатная версия приложения позволяет устанавливать только 1 драйвер за 1 раз, а также имеет ограниченную скорость загрузки драйвера. Pro-версия не имеет таких ограничений и обладает дополнительными инструментами для управления Вашими драйверами - создание резервных копий, восстановление, удаление и другие.

В целом же, Driver Easy веьма полезное приложение, которое упростит Вам задачу поиска и установки драйверов при переустановке системы, форматировании жесткого диска, покупке нового оборудования и других ситуациях.

Что нового в Driver Easy 5.1.6.18378?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Driver Easy:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыза 1 раз закачивается только 1 драйвер, низкая скорость скачивания, другие функциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)9 / 2 740
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы

Отзывы о программе Driver Easy

lol24 про Driver Easy 5.1.5.5598 [31-01-2017]

странно компьютер себя ведёт после обновления
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