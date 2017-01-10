Шахматные головоломки - коллекция шахматных головоломок для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно улучшить навыки игры в шахматы.

Все головоломки разделены по уровням сложности и рассчитаны на разные уровни подготовки. Присутствует три режима: ежедневное решение головоломок, решение наборов головоломок оффлайн и режим «Состязания», в котором необходимо решать задачи, в зависимости от Вашего игрового уровня.

Понравившиеся головоломки можно добавлять в Избранное, присутствует возможность изменения тем оформления шахматной доски.