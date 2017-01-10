Программы для Android » Игры » Шахматы, шашки » Шахматные головоломки 2.07 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Шахматные головоломки для Android

Шахматные головоломки 2.07 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Шахматные головоломки 2.07 для AndroidОписание   Скачать Шахматные головоломки 2.07 для AndroidСКАЧАТЬ (4,95 Мб) Скриншоты Шахматные головоломки 2.07 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Шахматные головоломки 2.07 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шахматные головоломки 2.07 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Шахматные головоломки - коллекция шахматных головоломок для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно улучшить навыки игры в шахматы.

Все головоломки разделены по уровням сложности и рассчитаны на разные уровни подготовки. Присутствует три режима: ежедневное решение головоломок, решение наборов головоломок оффлайн и режим «Состязания», в котором необходимо решать задачи, в зависимости от Вашего игрового уровня.

Понравившиеся головоломки можно добавлять в Избранное, присутствует возможность изменения тем оформления шахматной доски.

Скриншоты Шахматные головоломки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 780
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки - Головоломки

Отзывы о программе Шахматные головоломки

кор про Шахматные головоломки 1.31 для Android [29-08-2015]

Полный идиотизм!
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

Battery Doctor

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

 
 