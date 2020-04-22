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Шахматы Онлайн для Android

Шахматы Онлайн 11.17.0 для Android

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Описание Шахматы Онлайн 11.17.0 для AndroidОписание   Скачать Шахматы Онлайн 11.17.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,59 Мб) Скриншоты Шахматы Онлайн 11.17.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Шахматы Онлайн 11.17.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шахматы Онлайн 11.17.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Шахматы Онлайн – классическая настольная игра, с помощью которой можно сразиться со своими друзьями или с искусственным интеллектом, выбрав подходящий для себя уровень сложности. Приложение поможет вам не только развить свое логическое мышление, но и стратегические навыки этой логической игры.

Особенности приложения Шахматы Онлайн:

  • Возможность сразиться со своими друзьями или с искусственным интеллектом.
  • 10 уровней сложности.
  • Возможность расставить фигуры.
  • Родительский контроль.
  • Возможность отменить ходы.
  • Много досок: Дерево, мрамор, классика.
  • Возможность сохранить партию и продолжить ее позже.
  • Возможность анализировать сохраненную игру.
  • Статистика сыгранных игр.
  • Экспорт в PGN формат.
  • Онлайн ELO рейтинг, таблица лидеров, достижения, чат, приглашение друзей, блокировка чата.
Шахматы Онлайн
Шахматы Онлайн
Шахматы Онлайн
Шахматы Онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки
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Отзывы о программе Шахматы Онлайн

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