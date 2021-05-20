Chess Free — очень хороший вариант шахмат для Android. Вы можете играть как против смартфона, так и с другом на одном устройстве. При этом в первом и во втором случае можно выбрать цвет фигур, время на игру и на обдумывание хода. При игре против смартфона вы также выбираете уровень сложности.

Особенности приложения включают: