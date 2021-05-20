Chess Free для Android
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 43
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.321 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категории:
|Настольные - Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 56 053 | Статистика
|Размер:
|23,73 Мб
|СКАЧАТЬ
Chess Free — очень хороший вариант шахмат для Android. Вы можете играть как против смартфона, так и с другом на одном устройстве. При этом в первом и во втором случае можно выбрать цвет фигур, время на игру и на обдумывание хода. При игре против смартфона вы также выбираете уровень сложности.
Особенности приложения включают:
- 12 уровней сложности.
- Разные режимы игры:«Аматор» и «Ас».
- Движок Treebeard, обеспечивающий максимальное сходство искусственного интеллекта с человеком.
- Несколько типов подсказок.
- Таблица лидеров и достижений.
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе Chess Free
Михаил про Chess Free 2.54 для Android [23-02-2017]
Программа одухотворённая.В проигрышном для неё положении порою не даёт сделать решающий ход;умышлено подставляет атакующию фигуру под удар своей фигуры
2 | 2 | Ответить
Майрамбек про Chess Free 2.36 для Android [16-11-2015]
Андрей про Chess Free 2.21 для Android [03-02-2015]
Кто увлекается шахматами, качайте и не пожалеете. Пожалуй лучшее приложение, из этой категории, которое я когда либо встречал.
3 | 3 | Ответить
Игрок про Chess Free 1.801 для Android [09-02-2014]
Отличная игра! Порадовала возможностью обучения.
3 | 2 | Ответить