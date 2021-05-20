Chess Free для Android

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Оценка: 4.25/5 голосов - 43
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.321 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Настольные - Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 56 053 | Статистика
Размер:23,73 Мб
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Chess Free — очень хороший вариант шахмат для Android. Вы можете играть как против смартфона, так и с другом на одном устройстве. При этом в первом и во втором случае можно выбрать цвет фигур, время на игру и на обдумывание хода. При игре против смартфона вы также выбираете уровень сложности.

Особенности приложения включают:

  • 12 уровней сложности.
  • Разные режимы игры:«Аматор» и «Ас».
  • Движок Treebeard, обеспечивающий максимальное сходство искусственного интеллекта с человеком.
  • Несколько типов подсказок.
  • Таблица лидеров и достижений.
Что нового в Chess Free 3.321?
  • исправлены ошибки
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Отзывы о программе Chess Free

Михаил про Chess Free 2.54 для Android [23-02-2017]

Программа одухотворённая.В проигрышном для неё положении порою не даёт сделать решающий ход;умышлено подставляет атакующию фигуру под удар своей фигуры
2 | 2 | Ответить

Майрамбек про Chess Free 2.36 для Android [16-11-2015]

Скажите пож-та 11 уревен free какой разряд
3 | 7 | Ответить

Юрий про Chess Free 2.313 для Android [20-07-2015]

Отличная игра
3 | 3 | Ответить

Андрей про Chess Free 2.21 для Android [03-02-2015]

Кто увлекается шахматами, качайте и не пожалеете. Пожалуй лучшее приложение, из этой категории, которое я когда либо встречал.
3 | 3 | Ответить

Игрок про Chess Free 1.801 для Android [09-02-2014]

Отличная игра! Порадовала возможностью обучения.
3 | 2 | Ответить

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