Шашки для Android

Шашки 1.58.2 для Android

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Описание Шашки 1.58.2 для AndroidОписание   Скачать Шашки 1.58.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,6 Мб) Скриншоты Шашки 1.58.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Шашки 1.58.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шашки 1.58.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Шашки - неплохая разновидность традиционной настольной игры в шашки, благодаря которой можно отлично провести время, играя с компьютером или же с другим игроком в режиме двух игроков оффлайн. Шашки учат логическому мышлению и помогают его развивать. Также можешь сам менять настройки, выбирай свои условия и играй так как хочешь и любишь, например отказываясь бить назад или от обязательного удара.

Ключевые особенности:

  • Разные уровни сложности.
  • Возможность сыграть в международные шашки, испанские, английские или турецкие.
  • Возможность ознакомиться с правилами любой из выбранных вами игр.
  • Возможность сыграть по своим собственным правилам.
  • Настройки доски и шашек.
  • Разные размеры доски (6х6, 8х8, 10х10).
  • Наличие встроенной системы подсказок.
Шашки
Шашки
Шашки
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
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Категории программыШахматы, шашки
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