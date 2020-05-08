Шашки для Android

Шашки 4.3.8 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Шашки 4.3.8 для AndroidОписание   Скачать Шашки 4.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (3,52 Мб) Скриншоты Шашки 4.3.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Шашки 4.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шашки 4.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Шашки - отличная реализация популярной настольной игры в шашки. Присутствуют десять различных правил шашек (Английские (Американские) шашки, Русские, Бразильские, Международные, Испанские, Итальянские, Тайские, Турецкие, Чешские и Американский Пул), различные уровни сложности, режим игры для двух игроков, встроенный помощник, возможность смены темы оформления и многое другое.

Особенности приложения:

  • Поддержка десяти различных правил шашек.
  • Десять уровней сложности.
  • Режим двух игроков.
  • Игровой помощник.
  • Функция автоматического сохранения.
  • Шесть тем (белая, темная, светлая, золотая, арт и черная).
  • Два вида доски (Сверху - 2D и Спереди - 3D).
  • Реалистичная графика.
  • Звуковые эффекты.
  • Некоторая помощь о правилах.
  • Небольшой размер приложения.
Шашки
Шашки
Шашки
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 722
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки
ТОП-сегодня раздела "Шахматы, шашки"
 

Шашки 4.1.1 для Android

Бесплатные шашки для мобильных Android-устройств. Присутствует поддержка десяти различных правил шашек, 10 уровней сложности, режим игры для двух игроков, функция

Шашки 1.58.2 для Android

Отличная вариация классических шашек для Android, благодаря которой можно сыграть против компьютера или другого игрока в режиме оффлайн. Присутствует возможность

Checkers Free 2.24 для Android

Checkers Free – неплохая реализация шашек со всеми необходимыми атрибутами комфортной игры. Градация сложности, большой выбор скинов для шашек и доски, два вида

Шахматы 2.4.6 для Android

Неплохая реализация популярной настольной игры в шахматы для мобильных устройств на платформе Android. Доступно девять уровней сложности, встроенный помощник,

Русские Шашки 9.5.0 для Android

Русские шашки – вариант популярной настольной игры с возможностью включить родительский контроль, играть с другими пользователями онлайн и занять лидирующие позиции

Шашки 2.6.8 для Android

Шашки – настольная игра для двоих не нуждается в представлении. Эта версия отличается возможностью выбора вида игровой доски или шашек, предоставляет возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе Шашки

Admin

Отзывов о программе Шашки 4.3.8 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 