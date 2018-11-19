ImDisk Virtual Disk Driver для Windows

ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10

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Описание ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10Описание   Скачать ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10СКАЧАТЬ (562 Кб) Скриншоты ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10Скриншоты (3)   Статистика ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10Статистика   Отзывы о ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10Отзывы (2)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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ImDisk Virtual Disk Driver - маленькая утилита для создания виртуальных дисков в оперативной памяти компьютера. Этот инструмент позволит Вам эмулировать не только жесткий диск, но также оптический привод и даже дискету (если это необходимо).

Эмулируемый диск может быть установлен как обычный съемный носитель, тогда он будет использовать свой кэш в текущей файловой системе. Кроме этого, виртуальный диск можно установить непосредственно в оперативную память, что избавит систему от засорения временными файлами.

Программа имеет минималистичный интерфейс, освоить который не составит труда даже начинающим пользователям. После установки приложения Вы сможете найти его в Панели управления. Тут Вам нужно нажать "Mount new" и указать основные параметры виртуального диска: название, размер, метку (букву), размещение в оперативной или физической памяти и др.

Кроме того, для монтирования образа можно использовать контекстное меню Проводника Windows, куда интегргируется соответствующая строка. Нажав правую кнопку мыши на файле образа, выбирайте "Mount as ImDisk Virtual Disk". Процесс размонтирования аналогичен.

Использование ImDisk Virtual Disk Driver для создания диска в оперативной памяти ускорит работу некоторых приложений и системы в целом: можно перенести на виртуальный диск временные файлы, кэш, файлы подкачки, портативные версии программ. Однако помните, что все данные, находящиеся в оперативной памяти, после выключения компьютера на виртуальном диске будут утеряны, если их не сохранить на реальный диск.

Скриншоты ImDisk Virtual Disk Driver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы приводов - Эмуляторы
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Отзывы о программе ImDisk Virtual Disk Driver

Никита про ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.7 [30-10-2017]

Хорошая программа! Спасибо огромное авторам!
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Алекс про ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.7 [20-11-2015]

Отлично! Просто создать виртуальник их контекстного меню.
Спасибо авторам!
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