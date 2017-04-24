DropIt для Windows

DropIt 8.3

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4.50 из 5, всего оценок - 2
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DropIt - весьма полезная программа для работы с файлами, которая поможет Вам упростить их обработку, сортировку, поиск дубликатов, архивирование и т.д. Ручная переработка файлов на ПК (например, фотографий или музыкальной коллекции) занимает достаточно много времени, да и раздражает однотипностью операций. Чтобы значительно ускорить этот процесс и автоматизировать периодически повторяемые операции с файлами как раз и призвано данное приложение.

Программа позволяет настроить автоматическое выполнения операций с файлами и папками по заданным пользователем настройкам: копирование, перемещение, переименование, удаление, упаковка (распаковка) архивов, разделение и склейка файлов, шифрование, отправка по электронной почте, создание галереи изображений и плейлиста для медиа файлов, генерация списка файлов и папок, создание ярлыков, копирование в буфер обмена и многое-многое другое.

Работать с DropIt достаточно легко. Сначала нужно создать так называемую ассоциацию (профиль) - необходимую операцию с файлом (папкой), указать ее правила и директорию назначения. Каждой ассоциации присваиваются графические идентификаторы, а вызываются они из меню программы (правая кнопка мыши по иконке на рабочем столе).

После этого достаточно перетащить файлы или папки на иконку приложения и подтвердить выбранное действие. Для удобства реализована интеграция в контекстное меню проводника Windows.

Скриншоты DropIt:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 553
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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