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OpenSignal 3G 4G WiFi карты для Android

OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.14 для Android

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Описание OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.14 для AndroidОписание   Скачать OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.14 для AndroidСКАЧАТЬ (4,39 Мб) Скриншоты OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.14 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.14 для AndroidОтзывы (0)  
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OpenSignal 3G 4G WiFi карты - приложение для улучшения качества приёма мобильного сигнала и доступа к Wi-Fi сетям. С помощью этой простой программы вы найдете ближайшие места подключения к беспроводным точкам доступа и сможете пользоваться всеми ресурсами интернета, используя наилучший канал.

Среди возможностей OpenSignal 3G 4G WiFi карты есть даже помощник, который направит вас к вышке - источнику стабильного и мощного сингнала. Тут же вы сможете ознакомится и с графиком качества сигнала, детальные данные о котором находятся в статистике. Кроме того, приложение сохраняет все используемые точки доступа Wi-Fi на карте их расположения благодаря встроенному тесту скорости, что удобно в дальнейшем для поиска наилучшего сигнала.

Скриншоты OpenSignal 3G 4G WiFi карты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 375
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
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