Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для Android
Avast Wi-Fi Finder – поиск бесплатных и надежных Wi-Fi-сетей. Включите карту, найдите ближайшие публичные сети или сети с паролями, предоставленными сообществом
WiFi Map 2.3.1 для Android
Получите доступ к более чем 2 000 000 WiFi точкам по всеми миру с помощью приложения WiFi Map для Android. Это помогает пользователям экономить деньги на
Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android
Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном
PDAnet 4.19 для Android
PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi
WiFi OnOff 2.0.0 для Android
WiFi OnOff - виджет для Android, позволяющий быстро включить/выключить модуль WiFi коммуникатора. Виджет также дает возможность быстрого доступа к настройкам WiFi
osmino: WiFi раздать бесплатно 1.8.04 для Android
osmino: WiFi раздать бесплатно – если у вас возникла необходимость поделиться интернет-трафиком, используя WiFi, то приложение значительно упрощает задачу. При