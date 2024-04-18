Network Signal Info для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.75.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KAIBITS Software
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 423 | Статистика
|Размер:
|18.86 Мб
|СКАЧАТЬ
Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в настоящий момент сети, будь то беспроводная сеть или мобильное соединение. Позволяет узнать сеть оператора, SIM номер провайдера, просмотреть тип телефона, тип сети, просмотреть уровень мощности сигнала и т.д.
Особенности Network Signal Info:
- Три стиля виджетов для рабочего стола, теперь не запуская программу можно просматривать подробную информацию.
- Визуализация силы сигнала беспроводной и мобильной сетей.
- Раздел Mobile Signal:
Сеть оператора, SIM-провайдер, тип телефона, тип сети, уровень мощности сигнала сети в дБм и АСУ, данные о состоянии, данные о деятельности, идентификаторы вышки, код страны, идентификатор устройства, IP адрес (внутренний и внешний), статус роуминга.
- Раздел Wi-Fi Signal:
WiFi-имя вышки (SSID), BSSID, частоты сети и каналов, шифрование данных в сети, MAC-адрес, максимальная скорость Wi-Fi, IP-адрес, внешний IP-адрес, маска подсети, адрес шлюза IP, DHCP адрес сервера, DNS1 и DNS2-адрес.
- Подробная информация отображается текстуально.
- Поддержка записи данных об уровне сигналов доступных мобильных и WiFi сетей в формате CVS (например, для импорта в Excel).
- Дополнительная информация о LTE (4G/5G), название группы, номер группы (от Android 8 и выше)
- Лучшая поддержка Android 11 и 12(S)
- LTE 5G NR
- исправления ошибок
- повышение производительности
- улучшения стабильности
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