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Snappy Driver Installer для Windows

Snappy Driver Installer R533

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Описание Snappy Driver Installer R533Описание   Скачать Snappy Driver Installer R533СКАЧАТЬ (3,58 Мб) Скриншоты Snappy Driver Installer R533Скриншоты (4)   Статистика Snappy Driver Installer R533Статистика   Отзывы о Snappy Driver Installer R533Отзывы (28)  
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4.50 из 5, всего оценок - 70
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Snappy Driver Installer - мощный инструмент для поиска, установки и обновления драйверов оборудования Вашего ПК, который не требует подключения к интернету. Эта программа является одной из лучших в своем роде, позволяя быстро, качественно и точно находить именно тот драйвер, который необходим системе - практически отсутствуют проблемы при подборе для "дров" для тачпадов, звуковых устройств, USB v3.0 и т.д., что наблюдается у аналогичных программ. При этом, если найдено несколько драйверов для какого-либо железа ПК, то программа сама выберет наиболее приемлемый и подходящий, даже если в наличии более новая версия - это сводит к минимуму риски сбоя в работе оборудования.

Перед использованием программы рекомендуется создать точку восстановления системы. Благо это доступно прямо из этого приложения - поставьте соответствующую метку.

После запуска, программа просканирует систему и найдет все драйвера, требующие обновления - появится надпись "Доступны обновления из интернета". Останется только нажать на эту запись и отметить нужные для установки драйвера, после чего начнется непосредственно сам процесс установки. Если же драйвера не требуют обновления (или установки), то вы увидите сообщение "Драйверы в актуальном состоянии".

Что касается интерфейса, то он прост и не содержит каких-либо сложных настроек. Есть упоминавшаяся уже метка создания точки восстановления системы, перезагрузки ПК после установки драйверов, несколько визуальных тем оформления и режим эксперта. Помимо этого, стоит отметить, что програама имеет маленький размер и полностью портативен, что позволяет разместить программу на флешке и иметь всегда под рукой, где бы Вы ни находились.

Основные особенности Snappy Driver Installer:

  • Наиболее совершенный алгоритм подбора драйверов.
  • Высокое быстродействие при индексации, поиске драйвера, установке.
  • Портативность - можно запускать с флешки, инсталляция не требуется.
  • Возможность обновить программу и драйверпаки через интернет.
Скриншоты Snappy Driver Installer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)182 / 42 192
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
 Программа Snappy Driver Installer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Snappy Driver Installer

Ed про Snappy Driver Installer R513 [08-11-2016]

А нельзя на офф. сайте скачивать дрова?
| | Ответить

rbskin про Snappy Driver Installer R496 [17-09-2016]

Замечательная программа. Спасибо!
Подскажите - при запуске с DVD не видит сеть. С винта - норма.
1 | 1 | Ответить

Александр в ответ rbskin про Snappy Driver Installer R496 [09-10-2016]

При запуске создаётся дополнительный файл, а на DVD он записаться не может. Вообще, программа - супер! Я на своём компе обновляю дрова, и отцу пришлось переустанавливать систему на нетбуке.
2 | 2 | Ответить

СЕРГЕЙ про Snappy Driver Installer R496 [17-09-2016]

САМАЯ ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ.
2 | | Ответить

Дима про Snappy Driver Installer R496 [17-09-2016]

Обьяснити новичку как эту программу правильно установить.
Я ее скачал а дальше непонятно
tds110577@mail.ru
17 | 24 | Ответить

Слава про Snappy Driver Installer R496 [16-09-2016]

Ващщще красотулька. Рекомендую на все 100%
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