Snappy Driver Installer - мощный инструмент для поиска, установки и обновления драйверов оборудования Вашего ПК, который не требует подключения к интернету. Эта программа является одной из лучших в своем роде, позволяя быстро, качественно и точно находить именно тот драйвер, который необходим системе - практически отсутствуют проблемы при подборе для "дров" для тачпадов, звуковых устройств, USB v3.0 и т.д., что наблюдается у аналогичных программ. При этом, если найдено несколько драйверов для какого-либо железа ПК, то программа сама выберет наиболее приемлемый и подходящий, даже если в наличии более новая версия - это сводит к минимуму риски сбоя в работе оборудования.

Перед использованием программы рекомендуется создать точку восстановления системы. Благо это доступно прямо из этого приложения - поставьте соответствующую метку.

После запуска, программа просканирует систему и найдет все драйвера, требующие обновления - появится надпись "Доступны обновления из интернета". Останется только нажать на эту запись и отметить нужные для установки драйвера, после чего начнется непосредственно сам процесс установки. Если же драйвера не требуют обновления (или установки), то вы увидите сообщение "Драйверы в актуальном состоянии".

Что касается интерфейса, то он прост и не содержит каких-либо сложных настроек. Есть упоминавшаяся уже метка создания точки восстановления системы, перезагрузки ПК после установки драйверов, несколько визуальных тем оформления и режим эксперта. Помимо этого, стоит отметить, что програама имеет маленький размер и полностью портативен, что позволяет разместить программу на флешке и иметь всегда под рукой, где бы Вы ни находились.

Основные особенности Snappy Driver Installer: