O&O ShutUp10 для Windows

O&O ShutUp10 1.4.1387

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Описание O&O ShutUp10 1.4.1387Описание   Скачать O&O ShutUp10 1.4.1387СКАЧАТЬ (645 Кб) Скриншоты O&O ShutUp10 1.4.1387Скриншоты (4)   Статистика O&O ShutUp10 1.4.1387Статистика   Отзывы о O&O ShutUp10 1.4.1387Отзывы (4)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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O&O ShutUp10 - небольшая портативная утилита для отключения некоторых функций операционной системы Windows 10, с помощью которых Microsoft может отслеживать действия пользователя на ПК. Еще в предварительных релизах операционки Windows 10 упоминалось, что компания может мониторить поведенческую активность и собирать статистические данные о пользователях в целях улучшения работы самой системы. Такая ситуация устраивает далеко не всех пользователей: специально для них и было реализовано данное приложение.

В этой программе Вы сможете отключить такие параметры Windows 10 как запись действий пользователя и биометрических показателей, отправку рабочих данных системы и приложений, разнообразные уведомления, OneDrive, Центр обновления Windows, телеметрию, Защитника Windows, WiFi Sense и многое другое - всего около 50 параметров. Каждая опция включается и отключается путем простого передвижения ползунка.

Из других возможностей O&O ShutUp10 можно отметить создание точки восстановления системы, сброс параметров к настройкам по умолчанию, выключение всех функций в одно нажатие.

В довершение хотелось бы заметить, что пользоваться программой нужно с осторожностью, особенно неопытным пользователям, чтобы не нарушить стабильную работу системы.

Что нового в O&O ShutUp10 1.4.1387?
  • Параметр "Не отображать список недавних пользователей на экране блокировки" был удален из-за проблем доступа к системе у некоторых пользователей
  • Исправлены искажения диалоговых окон в режиме высокой контрастности
  • Исправлен сбой открытия ссылок, если Google Chrome является браузером по умолчанию
  • Исправлены проблемы обнаружения Windows 10 OEM версий
  • Уведомления, что некоторые параметры управляются организацией не исчезали после применения заводских настроек
  • Переработаны заводские настройки
Скриншоты O&O ShutUp10:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 386
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе O&O ShutUp10

Роман. про O&O ShutUp10 1.2.1353 [13-12-2015]

Лучше бы инструкцию написали как это все вручную сделать. Атак х... его знает че она там отключает. Потом систему переустанавливать. Сомневаюсь, что данная программа положительно повлияет на производительность системы. А на счет конфиденциальности, мне лично по х... кто за мной следить будет, Вова Путин или Билл Гейтс. Прога бред.
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(ерж про O&O ShutUp10 1.2.1352.1 [29-11-2015]

Прошу, нет, требую такую программу для W7
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Sosed про O&O ShutUp10 1.0.1345 [10-09-2015]

O&O Software являясь золотым партнером Microsoft выпускает ПО которое позиционирует как антишпионское, не смешно ли:) (WZor.NET)
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den про O&O ShutUp10 1.0 [25-08-2015]

С учётом огромных обновлений и постоянного слежения - программа очень полезная.
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