O&O ShutUp10 - небольшая портативная утилита для отключения некоторых функций операционной системы Windows 10, с помощью которых Microsoft может отслеживать действия пользователя на ПК. Еще в предварительных релизах операционки Windows 10 упоминалось, что компания может мониторить поведенческую активность и собирать статистические данные о пользователях в целях улучшения работы самой системы. Такая ситуация устраивает далеко не всех пользователей: специально для них и было реализовано данное приложение.

В этой программе Вы сможете отключить такие параметры Windows 10 как запись действий пользователя и биометрических показателей, отправку рабочих данных системы и приложений, разнообразные уведомления, OneDrive, Центр обновления Windows, телеметрию, Защитника Windows, WiFi Sense и многое другое - всего около 50 параметров. Каждая опция включается и отключается путем простого передвижения ползунка.

Из других возможностей O&O ShutUp10 можно отметить создание точки восстановления системы, сброс параметров к настройкам по умолчанию, выключение всех функций в одно нажатие.

В довершение хотелось бы заметить, что пользоваться программой нужно с осторожностью, особенно неопытным пользователям, чтобы не нарушить стабильную работу системы.