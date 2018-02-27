Genius для Android

Genius 3.0.0 для Android

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Описание Genius 3.0.0 для AndroidОписание   Скачать Genius 3.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,4 Мб) Скриншоты Genius 3.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Genius 3.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Genius 3.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Genius - официальный мобильный клиент сервиса Genius для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать тексты любимых зарубежных песен, а также видеоклипы к композициям и ознакомиться с аннотациями к тексту песен.

Кроме этого присутствует возможность голосовать в аннотациях (необходима авторизация). На данный момент коллекция включает в себя более 1,7 млн. Также можно просматривать наиболее популярные запросы пользователей.

Скриншоты Genius:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 329
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Genius

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