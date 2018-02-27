Запись звонков 4.16 для Android
Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android
Zaycev.net 5.6.4 для Android
Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю,
GuitarTuna 4.3.6 для Android
GuitarTuna – удобный тюнер для настройки струнных инструментов. Поддерживаются акустическая и электро-гитара, бас-гитара, укулеле и другие. Для новичков будут
Супер диктофон 1.3.85 для Android
Простой и удобный диктофон с большим количеством функций может записать сотни часов разговоров благодаря семи различным вариантам качества аудио. Записывайте звук в
Говорящая батарея 3.2 для Android
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях
Shazam 8.3.1-180206 для Android
Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок Shazam и через несколько секунд вы получите обширную информацию, от