Genius - официальный мобильный клиент сервиса Genius для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать тексты любимых зарубежных песен, а также видеоклипы к композициям и ознакомиться с аннотациями к тексту песен.

Кроме этого присутствует возможность голосовать в аннотациях (необходима авторизация). На данный момент коллекция включает в себя более 1,7 млн. Также можно просматривать наиболее популярные запросы пользователей.