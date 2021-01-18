Music Volume EQ для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.84 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:8,56 Мб
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Music Volume EQ - удобное приложение для всех любителей мощных басов, которое предлагает мощный 5-полосный эквалайзер с массой готовых пресетов, рассчитанных на разные музыкальные жанры и возможностью задавать пользовательские настройки, регуляторы громкости и стереозвучания.

Особенности Music Volume EQ:

  • Регулятор громкости.
  • 5-полосный эквалайзер с встроенными пресетами.
  • Эффект усиления НЧ.
  • Bass Boost эффект.
  • Virtualizer эффект.
  • Возможность сохранения пользовательских пресетов.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • 3D Surround Sound.
  • Возможность выключать и включать эффект эквалайзера.
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