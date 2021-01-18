Music Volume EQ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.84 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dub Studio Productions
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|8,56 Мб
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Music Volume EQ - удобное приложение для всех любителей мощных басов, которое предлагает мощный 5-полосный эквалайзер с массой готовых пресетов, рассчитанных на разные музыкальные жанры и возможностью задавать пользовательские настройки, регуляторы громкости и стереозвучания.
Особенности Music Volume EQ:
- Регулятор громкости.
- 5-полосный эквалайзер с встроенными пресетами.
- Эффект усиления НЧ.
- Bass Boost эффект.
- Virtualizer эффект.
- Возможность сохранения пользовательских пресетов.
- Виджет для домашнего экрана.
- 3D Surround Sound.
- Возможность выключать и включать эффект эквалайзера.
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