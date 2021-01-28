Запись звонков - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко записать любой телефонный разговор как в автоматическом, так и ручном режиме, а также включает в себя встроенный диктофон. Присутствует возможность управлять записью во время разговора, добавлять комментарии, добавлять выбранные записи в Избранное, имеются метки по времени и многое другое.

Кроме этого стоит отметить раздельные настройки для исходящих и входящих звонков, возможность не сохранять короткие разговоры (длительностью менее определенного пользователем значения), автоматическое сохранение или удаление записи, наличие настраиваемого виджета диктофона, выбор формата (amr, mp4, wav) и качества записи, сортировка и поиск записей и пр.