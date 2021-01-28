Запись звонков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ViktorDegt
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 339 | Статистика
|Размер:
|13,87 Мб
|СКАЧАТЬ
Запись звонков - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко записать любой телефонный разговор как в автоматическом, так и ручном режиме, а также включает в себя встроенный диктофон. Присутствует возможность управлять записью во время разговора, добавлять комментарии, добавлять выбранные записи в Избранное, имеются метки по времени и многое другое.
Кроме этого стоит отметить раздельные настройки для исходящих и входящих звонков, возможность не сохранять короткие разговоры (длительностью менее определенного пользователем значения), автоматическое сохранение или удаление записи, наличие настраиваемого виджета диктофона, выбор формата (amr, mp4, wav) и качества записи, сортировка и поиск записей и пр.
- Улучшено качество записи для некоторых устройств
- Исправлены ошибки
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