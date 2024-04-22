Guitar Tuna для Android

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Оценка: 4.15/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.16.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Музыка - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 15 723 | Статистика
Размер:48.74 Мб
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GuitarTuna - бесплатный и удобный в эксплуатации гитарный тюнер для Android, который идеально подойдет как для акустической гитары, так и для электрогитары.

Для использования программы не требуется дополнительного оборудования - используется встроенный в мобильное устройство микрофон. Присутствует возможность учить аккорды при помощи встроенных игр.

Основные возможности GuitarTuna:

  • Высокая точность тюнера.
  • Автоматический и ручной режимы тюнера.
  • Библиотека гитарных аккордов с наглядными изображениями.
  • Встроенный метроном.
  • Не требует дополнительного оборудования.
  • Возможность изучения аккордов при помощи встроенных игр.
  • Поддержка настройки гитары для левшей (инвертирует расположение струн).
  • Автоматически убирает фоновый шум.
  • Поддержка 6-струнной гитары.
  • Отлично подходит для акустической и электрогитары.
Что нового в Guitar Tuna 6.16.0?
  • Обновлён аудио-движок для увеличения точности и скорости настройки
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Отзывы о программе Guitar Tuna

Мурат про GuitarTuna 3.5.4 для Android [23-09-2016]

Здравствуйте, хотел скачать данное приложение с плэймаркет, не получилось,выдало ошибку. Пробовал, предложенные плэймаркетом, пошагово исправлять ошибки и скачать преложение, результат ноль.
По интернету вышел на данный сайт и скачал файлы, а после установки пишет, что приложение не установлено.
Почему так происходит? У меня планшет самсунг SM -T211.
Спасибо.
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