Guitar Tuna для Android
|Оценка:
|4.15/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yousician Ltd.
|Категории:
|Музыка - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 15 723 | Статистика
|Размер:
|48.74 Мб
|СКАЧАТЬ
GuitarTuna - бесплатный и удобный в эксплуатации гитарный тюнер для Android, который идеально подойдет как для акустической гитары, так и для электрогитары.
Для использования программы не требуется дополнительного оборудования - используется встроенный в мобильное устройство микрофон. Присутствует возможность учить аккорды при помощи встроенных игр.
Основные возможности GuitarTuna:
- Высокая точность тюнера.
- Автоматический и ручной режимы тюнера.
- Библиотека гитарных аккордов с наглядными изображениями.
- Встроенный метроном.
- Не требует дополнительного оборудования.
- Возможность изучения аккордов при помощи встроенных игр.
- Поддержка настройки гитары для левшей (инвертирует расположение струн).
- Автоматически убирает фоновый шум.
- Поддержка 6-струнной гитары.
- Отлично подходит для акустической и электрогитары.
- Обновлён аудио-движок для увеличения точности и скорости настройки
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Отзывы о программе Guitar Tuna
Мурат про GuitarTuna 3.5.4 для Android [23-09-2016]
Здравствуйте, хотел скачать данное приложение с плэймаркет, не получилось,выдало ошибку. Пробовал, предложенные плэймаркетом, пошагово исправлять ошибки и скачать преложение, результат ноль.
По интернету вышел на данный сайт и скачал файлы, а после установки пишет, что приложение не установлено.
Почему так происходит? У меня планшет самсунг SM -T211.
Спасибо.
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