GuitarTuna - бесплатный и удобный в эксплуатации гитарный тюнер для Android, который идеально подойдет как для акустической гитары, так и для электрогитары.

Для использования программы не требуется дополнительного оборудования - используется встроенный в мобильное устройство микрофон. Присутствует возможность учить аккорды при помощи встроенных игр.

Основные возможности GuitarTuna: