CPU X для Android

CPU X 1.84 для Android

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Описание CPU X 1.84 для AndroidОписание   Скачать CPU X 1.84 для AndroidСКАЧАТЬ (5,88 Мб) Скриншоты CPU X 1.84 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика CPU X 1.84 для AndroidСтатистика   Отзывы о CPU X 1.84 для AndroidОтзывы (0)  
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CPU X - небольшая бесплатная утилита, которая предоставит пользователю массу полезной информации об Android-девайсе. С помощью приложения можно узнать:

  • тип и модель процессора, количество ядер, тактовую частоту, марку производителя;
  • подробную информацию о системе: производитель и модель устройства, серийный номер, версия ОС;
  • размер, разрешение экрана и плотность пикселей;
  • общее количество оперативной памяти и объем свободной RAM;
  • объем внутренней памяти;
  • состояние сетевого подключения, тип подключения, IP-адрес, скорость загрузки/отдачи;
  • уровень заряда батареи, ее температура, напряжение, емкость (mAh), статус;
  • доступные сенсоры на устройстве;
  • дополнительное возможности (как например наличие/отстуствие WIFI, WIFI Direct, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, GPS, Microphone, Camera Flash, USB Host, USB Accessory Removable Storage);
  • информация о фронтальной и задней камере.

Кроме этого присутствуют наглядные еженедельные и ежемесячные графики по использованию мобильных данных, а также имеются виджеты для домашнего экрана, встроенный компас, предоставляется информация о видеочипе и многое другое.

Скриншоты CPU X:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе CPU X

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