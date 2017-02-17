CPU X 1.84 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 5,88 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 CPU X - небольшая бесплатная утилита, которая предоставит пользователю массу полезной информации об Android-девайсе. С помощью приложения можно узнать: тип и модель процессора, количество ядер, тактовую частоту, марку производителя;

подробную информацию о системе: производитель и модель устройства, серийный номер, версия ОС;

размер, разрешение экрана и плотность пикселей;

общее количество оперативной памяти и объем свободной RAM;

объем внутренней памяти;

состояние сетевого подключения, тип подключения, IP-адрес, скорость загрузки/отдачи;

уровень заряда батареи, ее температура, напряжение, емкость (mAh), статус;

доступные сенсоры на устройстве;

дополнительное возможности (как например наличие/отстуствие WIFI, WIFI Direct, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, GPS, Microphone, Camera Flash, USB Host, USB Accessory Removable Storage);

информация о фронтальной и задней камере. Кроме этого присутствуют наглядные еженедельные и ежемесячные графики по использованию мобильных данных, а также имеются виджеты для домашнего экрана, встроенный компас, предоставляется информация о видеочипе и многое другое. Скриншоты CPU X: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 550 Разработчик Pacific Developer Последнее обновление 17.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе CPU X Admin Отзывов о программе CPU X 1.84 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости