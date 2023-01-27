Smart Quick Settings - незаменимое приложение для пользователей, которые ценят быстрый доступ к всевозможным настройкам телефона или любят быстро включать и выключать функции, автоматизировать задачи, включать и выключать опции.

Область уведомлений на смартфонах никогда не бывает достаточной, чтобы вместить все нужные нам ярлыки, а также возникает вопрос о том, какие из настроек мы хотим сделать доступными, пока наш телефон заблокирован. Да, мы можем использовать поисковую строку для поиска определенной настройки или ярлыка, но часто это работает только для WiFi, Airplane Mode, Vibration, Sync и некоторых других.

Приложение Smart Quick Settings включает в себя десятки ярлыков и ссылок быстрого доступа и позволяет очень просто включить режим разработчика, например, просмотреть использование данных, перейти к настройкам конфиденциальности телефона или изменить язык.

В главном окне есть три набора настроек. В первом можно включить или отключить датчики, WiFI, мобильные данные, Bluetooth или GPS, включить или выключить авиарежим, звонок, синхронизацию данных, автоповорот экрана, автояркость или вибрацию.

Второй набор содержит ярлыки для часто используемых мест, а также некоторые подробности о каждом элементе. Вы можете увидеть текущую дату и время, а также нажать, чтобы открыть окно настроек даты и времени вашего телефона или просмотреть использование файлов, информацию о заряде батареи или тайм-аут экрана.

Третий блок предназначен для настроек телефона, не связанных с поведением. Настройки VPN, Настройки NFC, Настройки разработчика, Настройки конфиденциальности и безопасности - вот лишь некоторые из них.

Одна интересная функция - это расписание автоматического включения-выключения. По сути, это способ автоматизации различных задач. Нажмите кнопку "Плюс", чтобы создать новое правило, выберите действие, дни недели и время выполнения. Вы можете установить полную или пользовательскую яркость в зависимости от времени суток, включить автосинхронизацию, переключиться на беззвучный режим или вибрацию в рабочее время, а также отключить WiFi и Bluetooth на ночь.