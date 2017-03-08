Tencent PC Manager для Windows

Tencent PC Manager 12.1.26379.901

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Описание Tencent PC Manager 12.1.26379.901Описание   Скачать Tencent PC Manager 12.1.26379.901СКАЧАТЬ (217,25 Мб) Скриншоты Tencent PC Manager 12.1.26379.901Скриншоты (8)   Статистика Tencent PC Manager 12.1.26379.901Статистика   Отзывы о Tencent PC Manager 12.1.26379.901Отзывы (0)  
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3.12 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.12 из 5
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Tencent PC Manager - бесплатное антивирусное решение от китайских разработчиков, способное надежно защитить пользователя от всевозможных угроз в интернете. Этот продукт содержит несколько мощных антивирусных движков (собственный Tencent, TCloud и Avira), которые обеспечивают облачную, проактивную и локальную защитой в реальном времени.

Использование облачного движка TCloud помогает быстро и своевременно реагировать на новейшие угрозы. Для этого разработчики используют специально созданное облако Tencent Cloud, где анализируются все подозрительные файлы, мгновенно оповещая пользователей о потенциальных рисках. Кроме этого, в программу внедрен специальный инструмент System Repair Enqine - движок, который может исправлять и восстанавливать пораженную вирусами систему.

Нельзя не упомянуть и о мощной web-защите, предотвращающей посещение вредоносных сайтов, попыток фишинга и загрузки вирусный файлов. При этом обеспечена поддержка всех основных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Internet Explorer.

Антивирус прост в работе, имеет интуитивно понятный интерфейс и полностью настраивается на предпочтения пользователя. Реализовано 3 режима сканирования: быстрый, полный и выборочный. Подозрительные файлы можно размещать в карантин, а для безопасных организовывать белый список. Все ранее проведенные сканирования хранятся в журнале, откуда можно увидеть результаты предыдущих проверок. В довершение стоит сказать, что базы Tencent PC Manager регулярно обновляются, что обеспечит Вам максимальную защиту в любой момент использования Вашего ПК.

Скриншоты Tencent PC Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Tencent PC Manager

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