Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 10 параметры телеметрии, отвечающие за отслеживание активности действий пользователя и последующей отправки подробных отчетов на сервера компании Microsoft.
Кроме повышения уровня пользовательской безопасности и конфиденциальности, программа позволяет удалить системные приложения Windows 10, как например 3D Builder, Камера, Почта, Календарь, Карты, Новости, Погода, Финансы, Groove Music, Film TV, OneNote, XBOX, Solitaire Collection, Фотографии, Voice Recorder и др.
Ключевые особенности:
Предотвращение отслеживания активности пользователя.
Автоматическое создание точки восстановления.
Портативность утилиты и небольшой размер.
Поддержка 32- и 64-битных систем.
Повышения уровня пользовательской безопасности и конфиденциальности.
Возможность отключения системных приложений Windows 10.
Доступ к файлу host для его просмотра или редактирования.
Включение/отключение Windows Update.
Возможность удалить старые правила фаервола.
Примечание!!! Некоторые действия данной программы необратимы, поэтому разработчик приложения призывает не включать профессиональных настроек, в том случае если назначение некоторых функций пользователям не известны.
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков
Отзывы о программе Destroy Windows 10 Spying
Devyshka про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [05-02-2018]
Программа тоже по началу понравилась, но потом проверила в другой, после нее не все отключилось. Некоторые функции винды 10 опять включаются самостоятельно, причем что обновления отключены. Перепробовала кучу программ и эта тоже не спасает на 100%... | | Ответить
Жима про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [14-01-2018]
влад про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [20-10-2017]
Есть ли польза от этого Destroy (в аннотации *удаление шпионских программ*).Столько *гавна* в инете уже перепробовал. 1 | 4 | Ответить
Unnamed про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [04-04-2017]
Самое интересное, что Ubuntu 12.04 устанавливалась на VirtualBox ещё 26.04.2016, а Windows 10 — почти через год, т.е. 16.03.2017. Приятно то, что Ubuntu 12-й версии не была так захламлена ненужными приложениями, как Windows 10, чаще использую первую, т.к. на вторую нужна куча времени, чтобы удалить лишний софт, поскольку его в этой системе больше, чем в Android 4.1. Сама 10-ка перегружена лишним ненужным софтом, а Android куда больше собирает данных о пользователе — стоит учитывать и этот факт.
Насчёт шпионства можно сказать, что за вами шпионят ещё телефоны, радиоприёмники, операционные системы, прочие системы удалённой связи. Если не хотите, чтобы за вами следили — просто отключите Интернет и больше его не включайте. Тогда проблем не будет. 1 | 3 | Ответить
Леонид про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [18-03-2017]
Спасибо большое. Единственное место где можно без вируса скачать программу 1 | 2 | Ответить