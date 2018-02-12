Destroy Windows 10 Spying для Windows

Destroy Windows 10 Spying 1.7

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Описание Destroy Windows 10 Spying 1.7Описание   Скачать Destroy Windows 10 Spying 1.7СКАЧАТЬ (321 Кб) Скриншоты Destroy Windows 10 Spying 1.7Скриншоты (4)   Статистика Destroy Windows 10 Spying 1.7Статистика   Отзывы о Destroy Windows 10 Spying 1.7Отзывы (19)  
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4.82 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
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Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 10 параметры телеметрии, отвечающие за отслеживание активности действий пользователя и последующей отправки подробных отчетов на сервера компании Microsoft.

Кроме повышения уровня пользовательской безопасности и конфиденциальности, программа позволяет удалить системные приложения Windows 10, как например 3D Builder, Камера, Почта, Календарь, Карты, Новости, Погода, Финансы, Groove Music, Film TV, OneNote, XBOX, Solitaire Collection, Фотографии, Voice Recorder и др.

Ключевые особенности:

  • Предотвращение отслеживания активности пользователя.
  • Автоматическое создание точки восстановления.
  • Портативность утилиты и небольшой размер.
  • Поддержка 32- и 64-битных систем.
  • Повышения уровня пользовательской безопасности и конфиденциальности.
  • Возможность отключения системных приложений Windows 10.
  • Доступ к файлу host для его просмотра или редактирования.
  • Включение/отключение Windows Update.
  • Возможность удалить старые правила фаервола.

Примечание!!! Некоторые действия данной программы необратимы, поэтому разработчик приложения призывает не включать профессиональных настроек, в том случае если назначение некоторых функций пользователям не известны.

Что нового в Destroy Windows 10 Spying 1.7?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Destroy Windows 10 Spying:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)66 / 45 834
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Destroy Windows 10 Spying

Devyshka про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [05-02-2018]

Программа тоже по началу понравилась, но потом проверила в другой, после нее не все отключилось. Некоторые функции винды 10 опять включаются самостоятельно, причем что обновления отключены. Перепробовала кучу программ и эта тоже не спасает на 100%...
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Жима про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [14-01-2018]

Блинн ну вообще ооогоооонььь программмка
легкая, быстрая, эфективная бомба!!!
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влад про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [20-10-2017]

Есть ли польза от этого Destroy (в аннотации *удаление шпионских программ*).Столько *гавна* в инете уже перепробовал.
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Unnamed про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [04-04-2017]

Самое интересное, что Ubuntu 12.04 устанавливалась на VirtualBox ещё 26.04.2016, а Windows 10 — почти через год, т.е. 16.03.2017. Приятно то, что Ubuntu 12-й версии не была так захламлена ненужными приложениями, как Windows 10, чаще использую первую, т.к. на вторую нужна куча времени, чтобы удалить лишний софт, поскольку его в этой системе больше, чем в Android 4.1. Сама 10-ка перегружена лишним ненужным софтом, а Android куда больше собирает данных о пользователе — стоит учитывать и этот факт.

Насчёт шпионства можно сказать, что за вами шпионят ещё телефоны, радиоприёмники, операционные системы, прочие системы удалённой связи. Если не хотите, чтобы за вами следили — просто отключите Интернет и больше его не включайте. Тогда проблем не будет.
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Леонид про Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 722 [18-03-2017]

Спасибо большое. Единственное место где можно без вируса скачать программу
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