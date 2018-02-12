Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 10 параметры телеметрии, отвечающие за отслеживание активности действий пользователя и последующей отправки подробных отчетов на сервера компании Microsoft.

Кроме повышения уровня пользовательской безопасности и конфиденциальности, программа позволяет удалить системные приложения Windows 10, как например 3D Builder, Камера, Почта, Календарь, Карты, Новости, Погода, Финансы, Groove Music, Film TV, OneNote, XBOX, Solitaire Collection, Фотографии, Voice Recorder и др.

Ключевые особенности:

Предотвращение отслеживания активности пользователя.

Автоматическое создание точки восстановления.

Портативность утилиты и небольшой размер.

Поддержка 32- и 64-битных систем.

Повышения уровня пользовательской безопасности и конфиденциальности.

Возможность отключения системных приложений Windows 10.

Доступ к файлу host для его просмотра или редактирования.

Включение/отключение Windows Update.

Возможность удалить старые правила фаервола.

Примечание!!! Некоторые действия данной программы необратимы, поэтому разработчик приложения призывает не включать профессиональных настроек, в том случае если назначение некоторых функций пользователям не известны.