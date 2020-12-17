Shellbag Analyzer & Cleaner для Windows

Описание
Отзывы
share
Shellbag Analyzer & Cleaner скриншот № 1

Shellbag Analyzer & Cleaner - простая в использовании утилита, которая анализирует и очищает список последних открываемых папок на ПК, тем самым удаляя все следы активности пользователя в системе, и помогая сохранить конфиденциальность.

Устанавливаемые программы сохраняют различную информацию на компьютере даже после их удаления, и при желании кто-то посторонний может получить доступ к персональным данным, что может привести к потенциальной утечке информации. Но с помощью Shellbag Analyzer & Cleaner все эти элементы могут быть очищены так, что никто их не сможет увидеть.

Для того, чтобы найти ShellBag-записи, которые могут содержать информацию о вашей активности в системе, необходимо запустить приложение и просто нажать кнопку "Analyze", после чего утилита сделает все остальное. В зависимости от размера жесткого диска и его структуры, сканирование может занять пару минут. После выполнения задачи вы получите список с подробной информацией о пути, типе и номере слота, размере, дате модификации и времени последнего доступа. При желании данную информацию можно экспортировать на рабочий стол в виде файла TXT.

Присутствует возможность сортировать результаты поиска по таким категориям, как "Удаленные папки", "Папки на сетевых / Внешних устройствах", "Существующие папки", "Панель управления и система" и "Результаты поиска", а также выбрать, из какой категории вы хотите удалить файлы.

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,59 Мб
СКАЧАТЬ
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.2

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать CCleanerCCleaner 5.74.8198

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать ParkControlParkControl 1.3.1.8

ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные...

скачать Win 10 TweakerWin 10 Tweaker 16.2

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать Destroy Windows 10 SpyingDestroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко...

Отзывы о программе Shellbag Analyzer & Cleaner

Admin

Отзывов о программе Shellbag Analyzer & Cleaner 1.28 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв