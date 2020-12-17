Shellbag Analyzer & Cleaner для Windows
Shellbag Analyzer & Cleaner - простая в использовании утилита, которая анализирует и очищает список последних открываемых папок на ПК, тем самым удаляя все следы активности пользователя в системе, и помогая сохранить конфиденциальность.
Устанавливаемые программы сохраняют различную информацию на компьютере даже после их удаления, и при желании кто-то посторонний может получить доступ к персональным данным, что может привести к потенциальной утечке информации. Но с помощью Shellbag Analyzer & Cleaner все эти элементы могут быть очищены так, что никто их не сможет увидеть.
Для того, чтобы найти ShellBag-записи, которые могут содержать информацию о вашей активности в системе, необходимо запустить приложение и просто нажать кнопку "Analyze", после чего утилита сделает все остальное. В зависимости от размера жесткого диска и его структуры, сканирование может занять пару минут. После выполнения задачи вы получите список с подробной информацией о пути, типе и номере слота, размере, дате модификации и времени последнего доступа. При желании данную информацию можно экспортировать на рабочий стол в виде файла TXT.
Присутствует возможность сортировать результаты поиска по таким категориям, как "Удаленные папки", "Папки на сетевых / Внешних устройствах", "Существующие папки", "Панель управления и система" и "Результаты поиска", а также выбрать, из какой категории вы хотите удалить файлы.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Goversoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,59 Мб
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Отзывов о программе Shellbag Analyzer & Cleaner 1.28 пока нет, можете добавить...